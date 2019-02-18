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帕運／分級師養成大不易 林傳朝：專業知識外更需熱忱

2019-02-18 10:41聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

擁有桌球國際分級師證照的復健科醫師林傳朝（左）。圖／林傳朝提供
擁有桌球國際分級師證照的復健科醫師林傳朝（左）。圖／林傳朝提供
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台灣從99年起成立身心障礙者體位分級及健康管理中心，目前台灣共有32名合格體位分級師，包含12位取得國際分級師證照，成為亞洲地區比例最高的國家；現任分級中心主持人同時也具備國際身障桌球分級師證照的醫師林傳朝表示，分級師的養成不易，除了需要具備專業知識外，更需要有熱忱，才有辦法長期投入在這領域。

分級師可分為醫學及技術兩類，醫學分級師通常由醫師、物理治療師等具有醫學相關知識背景的人擔任，通常進行身體評估，如：視覺、殘疾程度等；而技術分級師可能就運動表現去做評斷，主要由教練、特教老師擔任，可透過國內分級師課程，或透過中華殘障體育總會送往國外參與相關課程進而考取國際證照。國際證照的考取，必須通過課程、實習等過程，更重要的是要有獨立工作的能力。

而台灣醫學分級師多由復健科醫師所擔任，林傳朝透露，自己從91年起開始接觸到分級師的工作，從一開始的分級師需要自己扛著機器、無給職的參與分級工作，到分級中心成立後建立起較佳的制度，也讓更多人願意投入分級師工作，不過，分級師仍是較少人願意投入的行業。

有經驗的分級師可以幫助運動員更準確報名參加比賽，也可以讓比賽更具公平性，近年來，台灣取得國際證照的分級師，都有參與國際賽會的實務經驗，去年在印尼進行的亞帕運，就有視障及保齡球專長的台灣分級師擔任大會分級師工作，先前的仁川亞帕運也有5位台灣分級師。

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