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帕運／台灣擁12位國際分級師 亞洲地區比例最高

2019-02-18 10:40聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

台灣合格的身心障礙運動體位分級師。圖／林傳朝提供
台灣合格的身心障礙運動體位分級師。圖／林傳朝提供
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不同於正常人的運動賽事，身心障礙者參與運動賽事須依照殘疾狀況等級及種類去做分級，需要公正、專業的身心障礙運動體位分級師協助運動員進行分級，正確的分級能使比賽更為公平，而台灣從民國99年起成立身心障礙者體位分級及健康管理中心，目前國內共有12位取得國際證照的國際分級師，是亞洲地區比例最高的國家。

經歷了第一次和第二次世界大戰後，戰爭造成受傷人數急劇增加，為有效幫助傷員們減輕傷痛帶來的困擾、擺脫消極心理狀態，1948年古德曼醫生在英格蘭為脊隨損傷的軍人組織一個運動競賽團體，後來陸續有其他國家加入，進而成為帕拉林匹克運動會的起源。

而帕奧會也成為每4年的奧運會後，身障運動會的最高等級賽事，從第一屆1960年羅馬帕奧會只有400多名運動員參賽，到2000年雪梨帕奧會已有超過4000名運動員參加，而台灣在2300多萬人口中，約有百分之5、約120萬人為身障人士。

能進入帕奧會或亞帕運的運動賽事必須要能以「客觀、可測量」來進行分級，因此目前只有肢體、視覺及智能障礙3個類別，聽障因具有較多爭議性而未被納入。只是不同類別根據殘疾層度還細分為各種級別，因此需要公正、專業的分級師來協助運動員做分級。

分級師主要工作就是判定該運動員須參加哪一級的運動賽事，而判定標準依各運動項目而有所不同，分級師除了依照運動員在分級活動中的表現外，也必須從日常生活中去觀察，進而判斷出該運動員的體位分級。而身心障礙運動員中以肢體類別佔最大比賽，台灣以小兒麻痺為主體，國際上以截肢、脊隨損傷、腦性麻痺為主。

分級師替身心障礙運動員進行體位分級。圖／林傳朝提供
分級師替身心障礙運動員進行體位分級。圖／林傳朝提供
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