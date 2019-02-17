企排／朝職業化邁進 極速超跑盼有主場制
極速超跑女排今日舉辦「極速超跑女子排球隊Be The Pride」主題日，經營球隊用心程度看得出，極速超跑保險集團執行董事周哲男表示，主題日之外，未來也盼企業聯賽能逐步建立主場制。
本季企排新軍，極速超跑本季第2度舉辦主題日，用心打造主題日活動，今請到彰師大跆拳道國家代表隊賽前表演，局間還有超跑天使熱舞，以職業球隊規格打造球隊，堪稱男女8支隊伍中之最。下半季更聘請加拿大「黑色閃電」莎楠·約瑟芙（Shainah Joseph）助陣。
以走向職業化為目標，極速超跑保險集團執行董事周哲男表示，也和排協積極溝通中，期望未來企業聯賽能建立主場制度；他對賽程規劃也有新構想，未來希望周末之外，平日晚間也能舉辦1、2場比賽，「球迷來看球，很少會看完4場，希望平日晚間也能安排比賽，球團也有更多時間設計活動。」
下半季聘請加拿大「黑色閃電」莎楠·約瑟芙（Shainah Joseph）助陣，周哲男表示，上半季結束前球隊找來加拿大教練協助訓練，請教練牽線找到約瑟芙，「正好她有意願，找她加入也增加話題性，對企排也是好事，注入些新血。」
極速超跑昨天4局擊敗中纖，拿下本季對戰中纖首勝，無奈今日未能複製劇本，雙方激戰5局，中纖決勝局藉此主攻陳姿雅關鍵搶分，最終25：22、21：25、25：20、22：25、15：10，局數3：2復仇成功。陳姿雅此役轟下26分，羅儀璟、劉美菁各獲18分，極速超跑林書荷獲全隊最佳18分，洋將約瑟芙也有10分貢獻。
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