企排／朝職業化邁進 極速超跑盼有主場制

2019-02-17 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



極速超跑女排今日舉辦「極速超跑女子排球隊Be The Pride」主題日，經營球隊用心程度看得出，極速超跑保險集團執行董事周哲男表示，主題日之外，未來也盼企業聯賽能逐步建立主場制。

本季企排新軍，極速超跑本季第2度舉辦主題日，用心打造主題日活動，今請到彰師大跆拳道國家代表隊賽前表演，局間還有超跑天使熱舞，以職業球隊規格打造球隊，堪稱男女8支隊伍中之最。下半季更聘請加拿大「黑色閃電」莎楠·約瑟芙（Shainah Joseph）助陣。

以走向職業化為目標，極速超跑保險集團執行董事周哲男表示，也和排協積極溝通中，期望未來企業聯賽能建立主場制度；他對賽程規劃也有新構想，未來希望周末之外，平日晚間也能舉辦1、2場比賽，「球迷來看球，很少會看完4場，希望平日晚間也能安排比賽，球團也有更多時間設計活動。」

下半季聘請加拿大「黑色閃電」莎楠·約瑟芙（Shainah Joseph）助陣，周哲男表示，上半季結束前球隊找來加拿大教練協助訓練，請教練牽線找到約瑟芙，「正好她有意願，找她加入也增加話題性，對企排也是好事，注入些新血。」