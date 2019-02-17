杜拜女網／拍退世界12 謝淑薇單打晉級

2019-02-17 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



結束多哈女網賽後，我國單打「一姐」謝淑薇本周轉戰杜拜女網賽，單打首輪迎戰世界排名12、拉脫維亞好手塞維絲托娃（Anastasija Sevastova），謝淑薇6：4、6：2打落種子，挺進次輪。

多哈女網賽單打無緣8強，謝淑薇轉戰年度首場超5賽（Premier 5）。超5賽一年5站，杜拜女網總獎金282萬美元（約台幣8793萬元）。首輪遭逢勁敵，大會第10種子塞維絲托娃，生涯大賽最佳去年美網挺進4強，2016、17美網也都闖8強，年初澳網16強止步。

謝淑薇首盤率先破發塞維絲托娃取得局數3：0，儘管第7局遭回破，第10局強勢逼出4個破發點，成功破發對手6：4搶下首盤。次盤謝淑薇面對兩個破發點都順利化解，盤末趁勝追擊連下4局，用72分鐘收拾塞維絲托娃。

謝淑薇雙打續搭檔捷克好手史翠可娃（Barbora Strycova），兩人名列大會第4種子，謝淑薇與才在多哈女網雙打奪冠的詹家姊妹同在下半部籤表，有機會在4強上演「台灣內戰」。

大小詹此站名列雙打第9種子，首輪對手是比利時梅騰絲（Elise Mertens）／世界第9白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），梅騰絲甫在多哈女網賽單打決賽決賽拍退前羅馬尼亞球后哈蕾普（Simona Halep），帶著冠軍金盃續拚勝場。