企排／極速超跑主題日吸睛 五局惜敗中國人纖

相關新聞
田徑／楊俊瀚美室內賽包攬雙金 200公尺成績憾不被承認2019-02-17 16:24
企排／加國重砲過年好樂 約瑟芙嗑美食、領紅包2019-02-17 16:09
LPGA／澳洲公開賽柯達封后 徐薇淩第三名作收2019-02-17 15:34
定向越野／全國排名賽今舉行 350名好手共襄盛舉2019-02-17 15:34
企排／極速超跑主題日 彰師跆拳道秀技、上億超跑助陣2019-02-17 15:34
多哈女網／非種子崛起 梅騰絲退前球后登頂2019-02-17 12:31
企排／conti主場賞台電男排首敗2019-02-16 23:52
企排／台電女排跨季34連勝2019-02-16 23:48
多哈女網／詹詠然詹皓晴女雙封后 奪本季第2冠2019-02-16 22:56
企排／主場拚出態度 conti賞台電男排首敗2019-02-16 21:03
企排／重砲「黑色旋風」添默契 極速超跑首勝中纖2019-02-16 19:49
PGA╱捷恩斯公開賽連打30洞 伍茲：難熬的一天2019-02-16 18:04
LPGA／澳洲公開賽 徐薇淩三輪打完暫居第三2019-02-16 17:29
企排／年後首戰打滿5局 台電女排保不敗金身2019-02-16 17:24
取經日、德培育專業經理人 體育署首辦管理人才培訓2019-02-16 16:22
多哈女網／詹家姊妹四強險勝 將拚本季第二冠2019-02-15 23:24
購東奧門票須先登記 日媒關注中華台北選項2019-02-15 22:38
田徑／春季盃高男跳高競爭激烈 田協潛培有成果2019-02-15 21:59
南美4國申請 合辦2030年世界盃足球賽2019-02-15 21:36
LPGA／澳洲公開賽並列領先 徐薇淩專注每次揮擊2019-02-15 18:41
歐足╱故意黃牌？ 皇馬拉莫斯又惹議2019-02-15 18:11
歐足╱曼聯開除穆里尼奧團隊 代價2500萬美元2019-02-15 18:08
紐約公開賽／拍落世界第29名 莊吉生挺進8強2019-02-15 11:09
田徑／李奇儒春季盃萬米奪冠 大破個人最佳2019-02-15 10:51
田徑／以賽代訓 跨欄雙雄下周赴澳2019-02-15 00:10
女壘／培訓隊拚東奧 加速適應不同球風2019-02-15 00:07
直排輪／竹縣新湖國小沒場地 奪14次全國總冠軍2019-02-14 22:52
多哈女網／直落2奪勝 詹家姊妹挺進4強2019-02-14 21:46
網球／球員累壞了 捷克前球后、莎娃都退賽2019-02-14 20:11
LPGA／猛抓8鳥 徐薇淩澳洲公開賽並列領先2019-02-14 19:29
田徑／期許我承辦2023亞錦賽 亞田總主席給予肯定2019-02-14 19:28
南北韓體育首長將見奧會主席 共商申辦事宜2019-02-14 17:29
女壘／奧運培訓隊老將新秀備戰 前進2020東京奧運2019-02-14 16:19
田徑／陳奎儒披新竹物流戰袍亮相 放眼年底世錦賽2019-02-14 15:57
田徑／轉戰國體大後首戰 楊尉廷：煥然一新2019-02-14 15:34
多哈女網／雙打先盛後衰 謝淑薇單雙打同日落敗2019-02-14 08:08
紐約網賽／莊吉生開門紅 感謝台灣球迷2019-02-14 00:14
多哈女網／謝淑薇單打無緣8強 一日兩戰續拚女雙2019-02-13 22:06
聘陳國儀任副校長 國體大盼奧林匹克理念融入學堂2019-02-13 17:44
熱門文章
NBA／哈里斯2分壓柯瑞 爆冷奪三分球大賽冠軍2019-02-17 10:35
NBA／扮超人飛過俠客 雷霆小將奪灌籃大賽冠軍2019-02-17 11:34
MLB／忍不住膝傷宣布退休 沙巴西亞：時機到了2019-02-17 08:29
NBA／半場長射命中 泰托姆奪技術挑戰賽冠軍2019-02-17 10:40
NBA／三分球對決弟呼聲高 柯瑞：我要大爆冷門2019-02-17 08:33
NBA／韋德談明星賽回憶 打斷布萊恩鼻樑印象深2019-02-17 12:29
日職／王柏融對阪神敲長打 揮雙安上壘率百分百2019-02-17 14:37
NBA／新秀挑戰賽 庫茲瑪「超越」布萊恩2019-02-16 23:32
NBA／錯失三分球大賽冠軍 柯瑞贏兄弟賭注2019-02-17 13:25
NBA／死敵當隊友 衛斯特布魯克拒談安比德2019-02-17 09:47
NBA／曾重傷被抬出場 迪亞洛奪灌籃冠軍超勵志2019-02-17 13:40
多哈女網／詹詠然詹皓晴女雙封后 奪本季第2冠2019-02-16 22:56
NBA／不考慮綠衫軍？戴維斯否認：都有機會2019-02-17 09:10
NBA／明星賽前22場破40分 哈登追平喬丹紀錄2019-02-17 09:49
NBA／三分球大賽柯瑞決賽失常 籃網哈里斯奪冠2019-02-17 10:28
NBA／明星賽最後一舞 韋德：想和喬丹交換球衣2019-02-17 15:51
MLB／還想打到50歲？鈴木一朗：至少2019-02-17 09:18
日職／陳冠宇3局無失分 盼本季繳好投參與12強賽2019-02-16 18:37
NBA／為何選穿23號？詹姆斯：因為喬丹2019-02-17 16:33
NBA／湖人晉級季後賽？ 賭盤不看好2019-02-17 14:13
NBA／明星周科技高峰會 席佛秀球衣新科技2019-02-17 15:49
田徑／楊俊瀚美室內賽包攬雙金 200公尺成績憾不被承認2019-02-17 16:24
NBA／喬丹將歡慶56歲生日 黃蜂球員讚老闆親民2019-02-17 14:59
NBA／洛杉磯時報批判詹姆斯 仍未融入湖人2019-02-17 15:08
MLB／想辦法幫巨人 山多瓦願當二刀流2019-02-17 10:28
NBA／從待業中躍升最佳射手 哈里斯的籃球路2019-02-17 17:08
日職／火腿沖繩紅白賽 王柏融熱身賽首轟2019-02-16 23:37
中職30周年展／與王光輝互虧 陳義信想回職棒圈2019-02-16 23:47
中職／四大天王重聚 黃平洋、陳義信不忘互嗆2019-02-17 17:08
NBA／傳聞詹姆斯想趕走華頓 女老闆巴斯不答應2019-02-17 15:04
ABL／致命失誤 夢想家飲恨不敵西貢熱火2019-02-16 18:21
SBL／明星賽桃園巨蛋開打 湧入3千球迷進場同樂2019-02-16 19:31
SBL／看于煥亞成致勝英雄 吳俊雄：對他又愛又恨2019-02-16 20:02
路跑／金門馬拉松首日萬人參加 陸12美女領跑2019-02-16 23:41
企排／重砲「黑色旋風」添默契 極速超跑首勝中纖2019-02-16 19:49
SBL／于煥亞27分助威 白武士「地虎勝天龍」2019-02-16 19:26
企排／主場拚出態度 conti賞台電男排首敗2019-02-16 21:03
路跑／高雄馬提早開跑 5時50分鳴槍！2019-02-17 00:06
LPGA／澳洲公開賽柯達封后 徐薇淩第三名作收2019-02-17 15:34
中職／對戰西武獅不急表現 陳韻文：12強再搏大的2019-02-17 16:44
留言