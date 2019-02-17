親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
HBL
綜合
路跑

非洲豬瘟檢出率攀升 陸製肉品再檢出三例病毒

最感人的肉搜！男跑步昏倒 科大生衝上CPR救回

運動筆記訓練心得／春節特訓 阿公成了最佳配速員探索永不止息 日本傳奇越野跑者鏑木毅來台交流
健行筆記馬那邦山天然湖登山口再遇聖母
NBA2019全明星周末- 三分球大賽2019全明星周末- 灌籃大賽

企排／極速超跑主題日吸睛 五局惜敗中國人纖

2019-02-17 17:39聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

極速超跑女排今天舉辦主題日活動，賽球邀請彰師大跆拳道國家代表隊表演，自家的啦啦隊「極速超跑小天使」更在局與局間上場熱舞炒熱氣氛，面對戰績相近的中國人纖，兩隊雖然纏鬥到第五局，但極速超跑在決勝第五局後段被拉開比分，吞下敗仗。

極速超跑女排舉辦主題日活動，啦啦隊「極速超跑小天使」熱舞炒熱現場氣氛。記者余承翰...
極速超跑女排舉辦主題日活動，啦啦隊「極速超跑小天使」熱舞炒熱現場氣氛。記者余承翰／攝影
分享
極速超跑女排舉辦主題日活動，比賽場館外擺放多輛超跑引人注目。記者余承翰／攝影
極速超跑女排舉辦主題日活動，比賽場館外擺放多輛超跑引人注目。記者余承翰／攝影
分享
中國人纖羅儀璟（中）突破雙人攔網扣球得分。記者余承翰／攝影
中國人纖羅儀璟（中）突破雙人攔網扣球得分。記者余承翰／攝影
分享
中國人纖劉美青（後）閃過極速超跑陳詩婷（前）攔網扣球得分。記者余承翰／攝影
中國人纖劉美青（後）閃過極速超跑陳詩婷（前）攔網扣球得分。記者余承翰／攝影
分享
極速超跑女排舉辦主題日活動，現場布置大型視覺海報，但與中國人纖力拼五局惜敗。記者...
極速超跑女排舉辦主題日活動，現場布置大型視覺海報，但與中國人纖力拼五局惜敗。記者余承翰／攝影
分享
極速超跑女排舉辦主題日活動，啦啦隊「極速超跑小天使」熱舞炒熱現場氣氛。記者余承翰...
極速超跑女排舉辦主題日活動，啦啦隊「極速超跑小天使」熱舞炒熱現場氣氛。記者余承翰／攝影
分享
極速超跑陳怡如（右）吊球閃過雙人攔網。記者余承翰／攝影
極速超跑陳怡如（右）吊球閃過雙人攔網。記者余承翰／攝影
分享
極速超跑女排舉辦主題日活動，賽前邀請彰師大跆拳道國家代表隊表演。記者余承翰／攝影
極速超跑女排舉辦主題日活動，賽前邀請彰師大跆拳道國家代表隊表演。記者余承翰／攝影
分享
下半季請來的加拿大「重砲」莎楠·約瑟芙（Shainah Joseph）（中）在場...
下半季請來的加拿大「重砲」莎楠·約瑟芙（Shainah Joseph）（中）在場上多次重扣得分。記者余承翰／攝影
分享
中國人纖力拼五局擊敗極速超跑，球員開心地相擁。記者余承翰／攝影
中國人纖力拼五局擊敗極速超跑，球員開心地相擁。記者余承翰／攝影
分享
中國人纖廖苡任（右）在網前跳起舉球。記者余承翰／攝影
中國人纖廖苡任（右）在網前跳起舉球。記者余承翰／攝影
分享
中國人纖力拼五局擊敗極速超跑，球員開心地相擁。記者余承翰／攝影
中國人纖力拼五局擊敗極速超跑，球員開心地相擁。記者余承翰／攝影
分享
中國人纖陳姿雅（中）突破雙人攔網扣球得分。記者余承翰／攝影
中國人纖陳姿雅（中）突破雙人攔網扣球得分。記者余承翰／攝影
分享
極速超跑女排舉辦主題日活動，與中國人纖力拼五局惜敗。記者余承翰／攝影
極速超跑女排舉辦主題日活動，與中國人纖力拼五局惜敗。記者余承翰／攝影
分享

天使跆拳道啦啦隊
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

田徑／楊俊瀚美室內賽包攬雙金 200公尺成績憾不被承認

2019-02-17 16:24

企排／加國重砲過年好樂 約瑟芙嗑美食、領紅包

2019-02-17 16:09

LPGA／澳洲公開賽柯達封后 徐薇淩第三名作收

2019-02-17 15:34

定向越野／全國排名賽今舉行 350名好手共襄盛舉

2019-02-17 15:34

企排／極速超跑主題日 彰師跆拳道秀技、上億超跑助陣

2019-02-17 15:34

多哈女網／非種子崛起 梅騰絲退前球后登頂

2019-02-17 12:31

企排／conti主場賞台電男排首敗

2019-02-16 23:52

企排／台電女排跨季34連勝

2019-02-16 23:48

多哈女網／詹詠然詹皓晴女雙封后 奪本季第2冠

2019-02-16 22:56

企排／主場拚出態度 conti賞台電男排首敗

2019-02-16 21:03

企排／重砲「黑色旋風」添默契 極速超跑首勝中纖

2019-02-16 19:49

PGA╱捷恩斯公開賽連打30洞 伍茲：難熬的一天

2019-02-16 18:04

LPGA／澳洲公開賽 徐薇淩三輪打完暫居第三

2019-02-16 17:29

企排／年後首戰打滿5局 台電女排保不敗金身

2019-02-16 17:24

取經日、德培育專業經理人 體育署首辦管理人才培訓

2019-02-16 16:22

多哈女網／詹家姊妹四強險勝 將拚本季第二冠

2019-02-15 23:24

購東奧門票須先登記 日媒關注中華台北選項

2019-02-15 22:38

田徑／春季盃高男跳高競爭激烈 田協潛培有成果

2019-02-15 21:59

南美4國申請 合辦2030年世界盃足球賽

2019-02-15 21:36

LPGA／澳洲公開賽並列領先 徐薇淩專注每次揮擊

2019-02-15 18:41

歐足╱故意黃牌？ 皇馬拉莫斯又惹議

2019-02-15 18:11

歐足╱曼聯開除穆里尼奧團隊 代價2500萬美元

2019-02-15 18:08

紐約公開賽／拍落世界第29名 莊吉生挺進8強

2019-02-15 11:09

田徑／李奇儒春季盃萬米奪冠 大破個人最佳

2019-02-15 10:51

田徑／以賽代訓 跨欄雙雄下周赴澳

2019-02-15 00:10

女壘／培訓隊拚東奧 加速適應不同球風

2019-02-15 00:07

直排輪／竹縣新湖國小沒場地 奪14次全國總冠軍

2019-02-14 22:52

多哈女網／直落2奪勝 詹家姊妹挺進4強

2019-02-14 21:46

網球／球員累壞了 捷克前球后、莎娃都退賽

2019-02-14 20:11

LPGA／猛抓8鳥 徐薇淩澳洲公開賽並列領先

2019-02-14 19:29

田徑／期許我承辦2023亞錦賽 亞田總主席給予肯定

2019-02-14 19:28

南北韓體育首長將見奧會主席 共商申辦事宜

2019-02-14 17:29

女壘／奧運培訓隊老將新秀備戰 前進2020東京奧運

2019-02-14 16:19

田徑／陳奎儒披新竹物流戰袍亮相 放眼年底世錦賽

2019-02-14 15:57

田徑／轉戰國體大後首戰 楊尉廷：煥然一新

2019-02-14 15:34

多哈女網／雙打先盛後衰 謝淑薇單雙打同日落敗

2019-02-14 08:08

紐約網賽／莊吉生開門紅 感謝台灣球迷

2019-02-14 00:14

多哈女網／謝淑薇單打無緣8強 一日兩戰續拚女雙

2019-02-13 22:06

聘陳國儀任副校長 國體大盼奧林匹克理念融入學堂

2019-02-13 17:44
看更多

熱門文章

NBA／哈里斯2分壓柯瑞 爆冷奪三分球大賽冠軍

2019-02-17 10:35

NBA／扮超人飛過俠客 雷霆小將奪灌籃大賽冠軍

2019-02-17 11:34

MLB／忍不住膝傷宣布退休 沙巴西亞：時機到了

2019-02-17 08:29

NBA／半場長射命中 泰托姆奪技術挑戰賽冠軍

2019-02-17 10:40

NBA／三分球對決弟呼聲高 柯瑞：我要大爆冷門

2019-02-17 08:33

NBA／韋德談明星賽回憶 打斷布萊恩鼻樑印象深

2019-02-17 12:29

日職／王柏融對阪神敲長打 揮雙安上壘率百分百

2019-02-17 14:37

NBA／新秀挑戰賽 庫茲瑪「超越」布萊恩

2019-02-16 23:32

NBA／錯失三分球大賽冠軍 柯瑞贏兄弟賭注

2019-02-17 13:25

NBA／死敵當隊友 衛斯特布魯克拒談安比德

2019-02-17 09:47

NBA／曾重傷被抬出場 迪亞洛奪灌籃冠軍超勵志

2019-02-17 13:40

多哈女網／詹詠然詹皓晴女雙封后 奪本季第2冠

2019-02-16 22:56

NBA／不考慮綠衫軍？戴維斯否認：都有機會

2019-02-17 09:10

NBA／明星賽前22場破40分 哈登追平喬丹紀錄

2019-02-17 09:49

NBA／三分球大賽柯瑞決賽失常 籃網哈里斯奪冠

2019-02-17 10:28

NBA／明星賽最後一舞 韋德：想和喬丹交換球衣

2019-02-17 15:51

MLB／還想打到50歲？鈴木一朗：至少

2019-02-17 09:18

日職／陳冠宇3局無失分 盼本季繳好投參與12強賽

2019-02-16 18:37

NBA／為何選穿23號？詹姆斯：因為喬丹

2019-02-17 16:33

NBA／湖人晉級季後賽？ 賭盤不看好

2019-02-17 14:13

NBA／明星周科技高峰會 席佛秀球衣新科技

2019-02-17 15:49

田徑／楊俊瀚美室內賽包攬雙金 200公尺成績憾不被承認

2019-02-17 16:24

NBA／喬丹將歡慶56歲生日 黃蜂球員讚老闆親民

2019-02-17 14:59

NBA／洛杉磯時報批判詹姆斯 仍未融入湖人

2019-02-17 15:08

MLB／想辦法幫巨人 山多瓦願當二刀流

2019-02-17 10:28

NBA／從待業中躍升最佳射手 哈里斯的籃球路

2019-02-17 17:08

日職／火腿沖繩紅白賽 王柏融熱身賽首轟

2019-02-16 23:37

中職30周年展／與王光輝互虧 陳義信想回職棒圈

2019-02-16 23:47

中職／四大天王重聚 黃平洋、陳義信不忘互嗆

2019-02-17 17:08

NBA／傳聞詹姆斯想趕走華頓 女老闆巴斯不答應

2019-02-17 15:04

ABL／致命失誤 夢想家飲恨不敵西貢熱火

2019-02-16 18:21

SBL／明星賽桃園巨蛋開打 湧入3千球迷進場同樂

2019-02-16 19:31

SBL／看于煥亞成致勝英雄 吳俊雄：對他又愛又恨

2019-02-16 20:02

路跑／金門馬拉松首日萬人參加 陸12美女領跑

2019-02-16 23:41

企排／重砲「黑色旋風」添默契 極速超跑首勝中纖

2019-02-16 19:49

SBL／于煥亞27分助威 白武士「地虎勝天龍」

2019-02-16 19:26

企排／主場拚出態度 conti賞台電男排首敗

2019-02-16 21:03

路跑／高雄馬提早開跑 5時50分鳴槍！

2019-02-17 00:06

LPGA／澳洲公開賽柯達封后 徐薇淩第三名作收

2019-02-17 15:34

中職／對戰西武獅不急表現 陳韻文：12強再搏大的

2019-02-17 16:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top