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LPGA／澳洲公開賽柯達封后 徐薇淩第三名作收

2019-02-17 15:34聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

徐薇淩。 擷圖自LPGA官方臉書
徐薇淩。 擷圖自LPGA官方臉書
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台灣高球女將徐薇淩今天在LPGA澳洲公開賽最終輪狀態回穩，雖抓下5隻小鳥、僅吞下1個柏忌，揮出68（-4）桿，不過出發前暫居榜首的美國「長腿正妹」柯達（Nelly Korda）表現依舊穩健，全場抓下7隻小鳥、吞2柏忌，以總桿數271（-17）桿順利封后，跟隨姊姊潔西卡（Jessica Korda）的腳步在此賽事奪冠。

徐薇淩前兩輪表現出色，分別繳出65、69桿，前兩輪打完都暫居領先位置，不過第三輪狀況不佳，繳出爆桿的74桿成績，也將領先位置讓出。

今天出發前徐薇淩落後領先的柯達4桿，從第1洞出發的徐薇淩前9洞表現平平，她雖在第1洞就成功抓下小鳥，但在第4洞吞下柏忌，前9洞打完平標準桿作收，轉場後徐薇淩狀況加溫，最後6洞抓下4隻小鳥，最後以四輪總桿數276（-12）桿收下第三名，LPGA首勝還要再等等。

而帶著3桿領先優勢出發的柯達，最終輪表現仍然亮眼，前9洞她就抓下3隻小鳥、吞1柏忌，轉場後狀態依舊火燙，第10洞至12洞接連成功抓鳥，最後繳出67（-5）桿成績，沒有遭遇太大困難順利封后，收穫個人LPGA生涯第2冠。

值得一提的是，柯達的姊姊潔西卡在2012年也在此賽事收穫冠軍，且是她LPGA生涯首冠，相隔7年後妹妹也在同賽事捧起冠軍獎盃。

徐薇淩LPGA
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