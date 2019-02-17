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多哈女網／非種子崛起 梅騰絲退前球后登頂

2019-02-17 12:31聯合報 記者曾思儒╱即時報導

梅騰絲在多哈女網賽女單封后。 歐新社
梅騰絲在多哈女網賽女單封后。 歐新社
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今年的多哈女網賽成非種子的天下，先是未列種子的詹家姊妹詹詠然／詹皓晴昨天深夜打下雙打金盃，單打世界排名21的比利時女將梅騰絲（Elise Mertens）今天凌晨也演出逆轉勝，3：6、6：4、6：3力退羅馬尼亞前球后哈蕾普（Simona Halep），開心迎接生涯最大勝利。

世界排名第3的哈蕾普是大會頭號種子，首輪先下一城後，第二輪又率先破發，不料2：0領先卻沒維持到最後，一度申請傷停治療的前球后說：「誠實的講，我希望能留下這座美麗的冠軍盃，但梅藤絲值得這場勝利。」她雖落敗，下周一的最新排名仍將小升到世界第2。

哈蕾普曾是2014年冠軍，今年卻成梅藤絲生涯第5冠的手下敗將，這也是梅藤絲在卡達打下的第3位世界前10好手，她先在8強拍下世界第8的荷蘭對手芭坦絲（Kiki Bertens），4強的3盤大戰再擊落德國前球后、目前世界排名第6的柯波兒Angelique Kerber），加上最終戰拍下頭號種子，冠軍「純度」十足。

「我非常開心這周的表現，事實上，我很開心晉級過程的內容，每場比賽都漸入佳境。」逆轉捧冠的梅藤絲也將勝利歸功教練泰勒（David Taylor），「他勉勵我保持積極，我值得闖進決賽，他不斷鼓勵我，儘管我落後，仍是朝正確方向來走。」

2016年在多哈攜手登頂的詹家姊妹，昨天則攜手迎接本季第2冠，澳網後的第一站就開出紅盤。

Angelique Kerber柯波兒詹皓晴
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