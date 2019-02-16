企排／主場拚出態度 conti賞台電男排首敗

2019-02-16 21:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



把握首度當「地主」的機會，conti男排16日在主場國北教大，迎戰男排本季還未曾嘗敗的台電，雙方鏖戰5局，conti最終以局數3：2（23：25、25：20、23：25、25：22、15：13）扳倒聯盟龍頭，打破台電不敗金身。

「年假過完，球隊大多都還在調整階段。」教練林顯丞認為，此役球員贏在不放棄的態度，「主場或多或少有關，但球員今天打出積極度，彼此間積極溝通， 希望他們每場都有這樣的表現。」

企業14年甲級男女排球聯賽農曆年後國北教大點燃戰火，讓以國北教大為班底的conti享受主場優勢，前4局和台電不分軒輊，雙方逼入決勝第5局。

決勝局conti接連美技展現拚戰精神，吳信賢精彩飛身救球和團隊攔網拉開兩分差，隨後鄭文貴快攻得分，宋柏霆再發出一記幸運過網發球，擴大到12比9領先。儘管台電連趕分數追到14：13一分差，但conti氣勢旺盛，暫停過後吳信賢斜線重扣，幫助球隊撂下重要一勝。

conti陣中包括舉球石修智、張景翔、宋柏霆、鄭文貴都在國家隊培訓名單，初六就早早收假去左訓報到，昨天才和conti隊友會合，但搭配默契無礙。