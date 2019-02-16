企排／重砲「黑色旋風」添默契 極速超跑首勝中纖

2019-02-16 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



極速超跑女排隊年後開門紅，今日以3：1（25：18、25：21、10：25、25：21）擊敗中國人纖，拿下本季對戰中纖首勝，教練林靜怡特別點名，加拿大重砲「黑色閃電」莎楠·約瑟芙（Shainah Joseph）與球隊融合漸入佳境，場上12名球員調度運用成為奪勝關鍵。

極速超跑隊下半季迎來洋將，來自加拿大的「黑色閃電」莎楠·約瑟芙。23歲的莎楠，大學時期拿到美國NCAA女子排球一級名校佛羅里達大學（University of Florida）全額獎學金。她自2015年就是加拿大青年國家隊成員，2016年起升上成人隊，征戰FIVB黃金大獎賽、2018年日本女排世錦賽。

莎楠去年更進軍歐洲職業聯賽，與保加利亞女排隊普羅迪夫VC（Maritza Plovdiv VC）簽約，幫助球隊奪冠，並挑戰歐洲女排俱樂部杯（CEV Womens Champions League）。

陣中多了強力重砲，極速超跑戰績也扶搖直上，下半季至今7戰打下4勝，超越珀兆登上聯盟第3。今日碰上聯盟第2中纖，擁有大批加油團的極速超跑沒讓球迷失望，首局拿下後，次局戰況僵局，林靜怡擺上莎楠強攻奏效，順利再下一城。

第3局中纖稍稍找回比賽節奏追回1局，極速超跑第4局把握機會，張嘉羚適時重扣得手，她攻下17分，陳詩婷也有13分進帳，順利幫助球隊鎖定勝利。