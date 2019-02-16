LPGA／澳洲公開賽 徐薇淩三輪打完暫居第三

2019-02-16 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



台灣高球好手徐薇淩今天在LPGA澳洲公開賽第三輪表現不如前兩天理想，排名滑落第三。 歐新社 分享 facebook

台灣高球好手徐薇淩今天在LPGA澳洲公開賽第三輪表現不如前兩天理想，吞下4個柏忌僅抓下2隻小鳥，繳出74（+2）桿，以三輪總桿數208（-8）桿排名下滑至並列第三，落後美國「長腿正妹」柯達（Nelly Korda）4桿，明天最終輪將全力爭冠。

徐薇淩本周飛往南半球參加澳洲公開賽，這是她本季首場LPGA比賽，徐薇淩前兩輪手感不錯，分別繳出65、69桿，前兩輪打完都暫居領先位置，不過今天徐薇淩狀況起伏，雖在第1洞就成功抓下小鳥，接下來卻在第3、6、8洞都吞下柏忌，轉場後狀況稍稍回穩，第11洞吞下柏忌後，終於又在第14洞成功抓鳥，最後排名下滑至並列第三，但仍保有爭冠機會。

去年在裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽奪下生涯首冠的柯達，第三輪急起直追，全場抓下7隻小鳥、吞下2個柏忌，以67（-5）桿繳卡，排名也從並列第三竄至獨居第一。

2012年柯達的姊姊潔西卡（Jessica Korda）就曾在此奪下個人生涯首座LPGA冠軍，7年後妹妹有機會接棒奪冠，而柯達家族可說是運動世家，爸爸老柯達（Petr Korda）曾是知名網球選手，曾在澳網奪下男單冠軍，18歲的弟弟塞巴斯蒂安（Sebastian Korda）也在去年奪下澳網青少年單打冠軍。

「對此我不去想太多，如果這真的發生了，那就太好了。」賽後柯達談到自己有機會跟隨姊姊腳步奪冠時說，「我還有最後一輪要打，我知道每個人都會努力追趕我，所以我只要試著去享受自己的比賽，並努力保持穩定。」