企排／年後首戰打滿5局 台電女排保不敗金身

2019-02-16 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



台電郭覲儀（左）此役表現穩定。圖／企排提供 分享 facebook

企業14年男女甲級排球聯賽，年後國北教大續燃戰火。女排龍頭台電今日碰上珀兆ATTACKLINE，雙方大戰5局，台電女排關鍵決勝局打出衛冕軍氣勢，局數3：2（25：22、17：25、25：15、16：25、15：12）驚險過關，保住不敗金身。

過年放了10天假，台電女排年後首戰就打好打滿，第5局ATTACKLINE外援譚緹連續強攻重扣，一度落後至4：7，但聯盟龍頭關鍵時刻穩住陣腳反超比數，14：12後李諭刁鑽攻擊，順利拍下賽末點。

「今年各隊比往年更有企圖心，一步步逼近。反倒台電好像有些停滯，可能少了相互刺激。」台電女排教頭姚承杉表示，此役珀兆失誤少，反觀台電處理球不理想，「快攻少。球主攻顯得起伏大，第4局攻擊10幾次都沒拿分是落後致命傷。」

第5局及時回穩，姚承杉點名郭覲儀表現沉穩。放眼挑戰賽3連后，姚承杉坦言本季比往年更不易，尤其下半季各隊添兵力，今年各隊比往年更有企圖心，一步步逼近，「反倒台電好像有些停滯，可能少了相互刺激。剩下兩個月，勢必得加緊準備。」

郭覲儀表示，球隊此役攔網不理想，失誤沒能及時改正，「最後有咬住，是靠著大家互相提醒慢一點。今年年假比較長，收假訓練也比以往重，大家狀態也還在調整中。」

差點收下本季對戰台電首勝，珀兆ATTACKLINE教頭鄧衍敏表示，下半季開季球隊狀況曲線走下坡，但年後能夠和龍頭打滿5局，態度值得鼓勵。

「今年年假放了8天，球員從年前力不從心，年後反倒更珍惜比賽。鄧衍敏透露，「他們也跟我承諾，年後一定會變更好，我的確看到她們的態度。」