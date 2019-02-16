取經日、德培育專業經理人 體育署首辦管理人才培訓

2019-02-16 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



體育署長高俊雄出席體育行政管理人才培訓試辦計畫開訓儀式。記者林宋以情／攝影 分享 facebook

為讓體育團體注入專業新血，並讓更多對體育行政管理興趣的有志青年投入，體育署首度開辦體育行政管理人才培訓班，今日舉辦開訓儀式。催生培訓計畫，體育署署長高俊雄與計畫主持人魏香明取經自德國，設計培訓課程，盼從理論、法令規範到實務操作面，培育優秀退役運動員投入專業體育行政人才，強化各體育協會組織人力素質。

體育署長高俊雄表示，國體法通過後，體育改革「組織開放化」、「營運專業化」、「財務透明化」、「績效考核客觀化」四化目標，在顯示體育團體需要專業經理人，未來也可協助國內72個體育團體。

體育署補助中華民國體育運動總會辦理「體育行政管理人才培訓試辦計畫」，透過中國文化大學專業團隊規劃與參考國外體育運動強國運動組織及機構，設計培訓課程，以實務工作培訓與專業師資授課，結合體育署優秀運動選手輔導方案，計畫更被教育部列管為A計畫，顯見其重視程度。

「有別於其他體育大學的課程，此專業經理人是針對特地體育團體經營人才，從養成，認知、技能，規劃9大主題課程，其他一般大學是通案型，沒辦法滿足需求。課程全程錄影，供學員線上學習。」高俊雄有願景，期盼課程未來能成為常態性，一年一個班次，「上課方式聽以外，議題，團隊、專案式模擬運作，更貼近實務。」

教育部體育署高俊雄署長表示，體育行政管理人員的職責為整合政府、社團、相關團體資源，進行體育活動、場館運用規劃、賽事籌備、聯絡、協調往來之文件、公文的行政作業，連結行銷公司、經紀人、教練、裁判與運動員，形成聯絡平台。

課程包含體育行政理論70小時、實務培訓70小時及實習操作60小時，共計200小時，學員30人中，有遠從中南部的老師也前來報名，以及10名優秀運動員宋玉麒、廖俊強、蔡澤民、薛肇璿等人，師資陣容國立體育大學校長邱炳坤、國立體育大學競技學院院長詹貴惠、今周刊副總編輯徐元春、中國文化大學體育室主任魏香明、長庚醫院醫師林瀛洲、菸酒公司前董事長蔡木霖等24名，藉由跨領域結合，汲取不同專業元素。