PGA╱捷恩斯公開賽連打30洞 伍茲：難熬的一天

2019-02-16 18:04 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



一口氣連打30洞，而且氣候偏涼，對於從嚴重背傷中復出的伍茲來說是一大考驗。 美聯社 分享 facebook

在經歷了情人節的大雨和取消成績後，PGA捷恩斯公開賽（Genesis Open）15日重新開打，並試圖連趕兩輪，不過仍因天色已晚而暫停。美國巨星老虎伍茲（Tiger Woods）第二輪打到第12洞，目前成績為-1，暫居第55名。

台灣小將潘政琮也有好表現，首輪繳出69桿，第二輪打到第九洞，目前-2排在第34名。

15日一口氣連打30洞，而且氣候偏涼，對於從嚴重背傷中復出的伍茲來說是一大考驗。他表現並不理想，首輪在果嶺鬆軟的情形下，竟然整輪共推了34桿，第二輪也沒有太大起色，累積-1的成績，讓他16日面臨遭到淘汰的可能性。

「我開球還算不錯，但推桿糟透了，」伍茲說，「單輪出現四洞三推桿，太離譜了。」

成績不好也就算了，球迷最擔心的應該是伍茲的身體狀況，怕這樣連打30洞對他背部負荷太大。

「很難熬的一天，我現在身體非常僵硬，」伍茲說，「打到下午時真的很涼，我開球都無法開很遠。」

美國名將湯瑪斯（Justin Thomas）與澳洲帥哥史考特（Adam Scott）以-10領先群雄，不過他們打得也相當辛苦。

「連打30洞真的很困難，在雨中作戰更困難，湯瑪斯說，「我的腿很痠，我只想休息，吃點好吃的，然後上床睡覺。」