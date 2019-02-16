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2019高雄馬提早半小時鳴槍 友好城市簽約互助行銷

2019-02-16 11:36聯合報 記者徐如宜╱即時報導

「2019高雄國際馬拉松」明天清晨5點50分鳴槍開跑，高雄市運動發展局今天在高雄國家體育場，舉行友好城市合作備忘錄簽約儀式。與同樣有舉辦城市馬拉松賽事的熊本、仙北、札幌、小山等城市簽訂友好互惠MOU，承諾相互行銷，提供優惠名額進行交流。

過去3年高雄馬起跑時間都是上午6點20分、6點30分，今年特別提早到5點50分，請跑友們注意。主辦單位表示，因為監看高雄空氣品質，是愈早愈好些，也不會太熱。

今年共有9個友好城市代表團赴高參與馬拉松盛會，包括日本仙北市、小山市、札幌市、熊本市、千葉縣、加賀市、京都市右京區、沖繩市，以及越南峴港市。

高市府運動發展局代理局長周明鎮表示，高雄以國際運動城市的角色，逐年擴大友好城市交流，尤其感謝熊本市交流團和千葉縣交流團從2015年起陪高雄國際馬拉松一起成長。今年市府特別與熊本、仙北、札幌、小 山、加賀、京都市右京區等六城市簽訂友好互惠MOU，承諾相互行銷賽事，提供優惠名額進行交流。也感謝二度造訪高雄的峴港代表團，特別提供高雄馬國內最速男、女跑者各一名，免費獲得今年8月11日峴港馬拉松全馬參賽資格及3晚免費住宿。

周明鎮說，高雄國際馬拉松舉辦10屆了，歸功於前教育部政務次長蔡清華在10年前獨具慧眼，到沖繩馬拉松觀摩取經後，特別選定於元宵節前後舉辦賽事，讓每年的高雄國際馬拉松成為唯一具有農曆春節濃濃年味的馬拉松賽會，近幾年更是結合愛河燈會打造創意元素。

運動發展局也為城市代表團，安排了賽道導覽、城市輕 旅行和迎賓晚宴等行程，邀請國際朋友感受高雄美麗的水岸風情 和人文美食。為讓賽事順利進行，市府呼籲市民朋友特別注意2 月17日當日自清晨4點起競賽路線「橫向穿越」陸續進行全面及 彈性管制，民眾可上官網查詢更多交通管制資訊 (http://www.khm.com.tw/)。

高雄許多社團及民眾在路跑沿途設加油點，大發扶輪社贊助沿線補給站經費，還準備烏魚子點心給跑者；蚵仔寮地區也自行籌組補給加油團，也準備當地特色產品當補給品烏魚子、魚丸、魚酥等，為選手們補充元氣。

國家體育場已準備好迎接高雄國際馬拉松選手跑向終點。記者徐如宜／攝影
國家體育場已準備好迎接高雄國際馬拉松選手跑向終點。記者徐如宜／攝影
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高雄市運動發展局與同樣有舉辦城市馬拉松賽事的日本熊本、仙北、札幌、小山市，簽訂友...
高雄市運動發展局與同樣有舉辦城市馬拉松賽事的日本熊本、仙北、札幌、小山市，簽訂友好互惠MOU。記者徐如宜／攝影
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運動發展局為友好城市代表團，安排賽道導覽、城市輕旅行和迎賓晚宴等行程。記者徐如宜...
運動發展局為友好城市代表團，安排賽道導覽、城市輕旅行和迎賓晚宴等行程。記者徐如宜／攝影
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高雄市運動發展局與同樣有舉辦城市馬拉松賽事的日本熊本、仙北、札幌、小山市，簽訂友...
高雄市運動發展局與同樣有舉辦城市馬拉松賽事的日本熊本、仙北、札幌、小山市，簽訂友好互惠MOU。記者徐如宜／攝影
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