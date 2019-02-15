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田徑／春季盃高男跳高競爭激烈 田協潛培有成果

2019-02-15 21:59聯合報 記者劉肇育╱即時報導

台北市春季全國田徑錦標賽近兩天在台北田徑場舉行，在今天的高男組跳高決賽出現激烈的「天龍與地虎」對決，就讀桃園高中的194公分傅兆玄與來自大同高中171公分的劉家成，以及同樣來自桃園高中張昭翔都跳出2公尺08的成績，最終經比較由傅兆玄奪下金牌。

來自桃園高中的傅兆玄，因為擁有194公分的高挑身材，被看好成為我國男子跳高紀錄保持人向俊賢的接班人，而這次春季盃他表現同樣不差，在前4次試跳高度都一跳通過，其中包括打破大會紀錄的2公尺08。

不過跳出相同成績的還包括大同高中的劉家成，雖然他身高僅171公分，與傅兆玄有23公分的差距，但仍是在第二次挑戰2公尺08時成功，而桃園高中的張昭翔則是在第3次試跳跳過同樣高度。

三人隨後也都向2公尺11挑戰，不過都以失敗收場，最終經比較就由傅兆玄奪下金牌、劉家成銀牌、張昭翔銅牌，為這場激烈的對抗劃下句點。

負責田徑協會訓練業務邱為榮副秘書表示，近來潛力培訓經常國內辦理選手集訓及大陸移訓練，對教練及選手有非常多專項訓練能力的提升，目前國內就有多位高中男子選手具有2公尺05以上的實力，今年四月中旬的全中運跳高項目將是一個非常競爭的單項，相信繼向俊賢之後還又有後進跟上。

而桃園高中教練陳鴻傑也表示，今年的高中男子跳高平均水平已經是歷年來最強的一屆，由於田徑協會在近年來積極培育跳高運動員，更在暑假期間安排國內青年以及青少年的跳高訓練營，使得國內跳高項目可以藉由國外的訓練方式進而提升國內的跳高水平。

陳鴻傑接著表示，此次賽事就可看見田徑協會這兩年潛力優秀訓練營所培育人才都有優異的運動成績突破，而這前三名的選手在開春的第一場賽事就以非常高的強度突破個人最佳成績，相信今年的全國中等學校運動會男子跳高將會是非常好看的一場比賽，也期待台灣跳高新秀的誕生，並在2022年杭州亞運會取得優異的表現。

桃園高中傅兆玄、張昭翔、大同高中劉家誠皆跳過2公尺08佳績。圖／邱為榮提供
桃園高中傅兆玄、張昭翔、大同高中劉家誠皆跳過2公尺08佳績。圖／邱為榮提供
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