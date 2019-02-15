LPGA／澳洲公開賽並列領先 徐薇淩專注每一次揮擊

2019-02-15 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



我國高球好手徐薇淩繼昨天在LPGA澳洲公開賽首輪取得領先位置後，今天的第二輪賽事再度繳出4小鳥1柏忌的69（—3）桿成績，兩輪打完以低於標準桿10桿與瑞典選手莎格史壯（Madelene Sagstrom）並列領先位置。

徐薇淩本周在澳洲進行LPGA新賽季首戰，在昨天的首輪賽事中她就打出亮眼成績，以低於標準桿7桿的65桿成績與英國女將夏朵弗（Jodi Ewart Shadoff）並列領先。

而今天的比賽她從第10洞出發，並在第12洞就抓下今天首隻小鳥，不過第15洞時也吞下個人本次賽事首個柏忌，在接下來的12洞中她表現回穩，分別在第18、2、7洞都抓鳥，以單輪低於標準桿3桿的69桿成績作收，與連兩日都打出67（—5）桿的莎格史壯，皆以兩輪低於標準桿10桿並列領先。

對於前兩日賽事打完仍暫居領先，徐薇淩說：「我不斷告訴自己今天至少要打出低於標準桿3桿甚至是更多的成績，當我為自己設立下這個目標後，我就是專注在每一次的揮擊上。」

徐薇淩去年在LPGA獎金榜上排名第31名，她表示經過去年的洗禮，今年自己做了更充足的準備，「我認為我從中學到很多東西，尤其是如何在壓力之下打球，這讓我今年變得更加強大且更能專注在比賽上。」