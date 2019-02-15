親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
HBL
綜合
路跑

江國慶冤死案 前國防部長陳肇敏等人判賠5957萬定讞

韓國瑜要來 最強村姑嗆「韓流憑什麼來台南？」

運動筆記探索永不止息 日本傳奇越野跑者鏑木毅來台交流跑步知識／三大心法 解鎖越野跑成就關鍵
健行筆記MY YEAR 2018　如何讓台灣看起來很厲害！劍龍稜 ‧ 初二 ‧ 回不去了
NBA賽事懶人包 (2月15日)賽事精華- 鵜鶘 vs. 雷霆 (2月15日)

LPGA／澳洲公開賽並列領先 徐薇淩專注每一次揮擊

2019-02-15 18:41聯合報 記者劉肇育╱即時報導

我國高球好手徐薇淩繼昨天在LPGA澳洲公開賽首輪取得領先位置後，今天的第二輪賽事再度繳出4小鳥1柏忌的69（—3）桿成績，兩輪打完以低於標準桿10桿與瑞典選手莎格史壯（Madelene Sagstrom）並列領先位置。

徐薇淩本周在澳洲進行LPGA新賽季首戰，在昨天的首輪賽事中她就打出亮眼成績，以低於標準桿7桿的65桿成績與英國女將夏朵弗（Jodi Ewart Shadoff）並列領先。

而今天的比賽她從第10洞出發，並在第12洞就抓下今天首隻小鳥，不過第15洞時也吞下個人本次賽事首個柏忌，在接下來的12洞中她表現回穩，分別在第18、2、7洞都抓鳥，以單輪低於標準桿3桿的69桿成績作收，與連兩日都打出67（—5）桿的莎格史壯，皆以兩輪低於標準桿10桿並列領先。

對於前兩日賽事打完仍暫居領先，徐薇淩說：「我不斷告訴自己今天至少要打出低於標準桿3桿甚至是更多的成績，當我為自己設立下這個目標後，我就是專注在每一次的揮擊上。」

徐薇淩去年在LPGA獎金榜上排名第31名，她表示經過去年的洗禮，今年自己做了更充足的準備，「我認為我從中學到很多東西，尤其是如何在壓力之下打球，這讓我今年變得更加強大且更能專注在比賽上。」

徐薇淩LPGA
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

歐足╱故意黃牌？ 皇馬拉莫斯又惹議

2019-02-15 18:11

歐足╱曼聯開除穆里尼奧團隊 代價2500萬美元

2019-02-15 18:08

紐約公開賽／拍落世界第29名 莊吉生挺進8強

2019-02-15 11:09

田徑／李奇儒春季盃萬米奪冠 大破個人最佳

2019-02-15 10:51

田徑／以賽代訓 跨欄雙雄下周赴澳

2019-02-15 00:10

女壘／培訓隊拚東奧 加速適應不同球風

2019-02-15 00:07

直排輪／竹縣新湖國小沒場地 奪14次全國總冠軍

2019-02-14 22:52

多哈女網／直落2奪勝 詹家姊妹挺進4強

2019-02-14 21:46

網球／球員累壞了 捷克前球后、莎娃都退賽

2019-02-14 20:11

LPGA／猛抓8鳥 徐薇淩澳洲公開賽並列領先

2019-02-14 19:29

田徑／期許我承辦2023亞錦賽 亞田總主席給予肯定

2019-02-14 19:28

南北韓體育首長將見奧會主席 共商申辦事宜

2019-02-14 17:29

女壘／奧運培訓隊老將新秀備戰 前進2020東京奧運

2019-02-14 16:19

田徑／陳奎儒披新竹物流戰袍亮相 放眼年底世錦賽

2019-02-14 15:57

田徑／轉戰國體大後首戰 楊尉廷：煥然一新

2019-02-14 15:34

多哈女網／雙打先盛後衰 謝淑薇單雙打同日落敗

2019-02-14 08:08

紐約網賽／莊吉生開門紅 感謝台灣球迷

2019-02-14 00:14

多哈女網／謝淑薇單打無緣8強 一日兩戰續拚女雙

2019-02-13 22:06

聘陳國儀任副校長 國體大盼奧林匹克理念融入學堂

2019-02-13 17:44

國標舞／顛覆扭腰擺臀印象 亞巡賽連11年在台舉辦

2019-02-13 15:28

網球／詹家姊妹多哈開紅盤 莊吉生紐約也開胡

2019-02-13 08:59

首爾勝釜山 與北韓共同申辦2032奧運

2019-02-13 00:31

多哈女網／謝淑薇開門紅 挺進16強

2019-02-13 00:29

泰拳／「IP MAN」黃嵩森 獲高市傑出市民

2019-02-12 23:43

網球／孟菲斯、史維托莉娜情侶檔 放閃兼做公益

2019-02-12 22:13

舉重／郭婞淳IG限動澄清 明年沒有確定要退休啦

2019-02-12 21:55

多哈女網／謝淑薇速勝闖頭關 搶下年後第1勝

2019-02-12 20:30

柔道／連珍羚備戰東奧 8月先征東京世錦賽

2019-02-12 16:09

首爾、平壤攜手 南北韓聯合申辦2032年奧運

2019-02-12 14:40

網球／才登世界球后 大坂直美炒掉教練

2019-02-12 14:30

游泳／東奧生變 日本名將池江璃花子確診白血病

2019-02-12 14:25

舉重／郭婞淳打算東奧後退休：最想開早餐店

2019-02-12 11:29

網球／ATP紐約網賽 莊吉生拚本季首勝

2019-02-11 23:29

多哈女網／謝淑薇卡達備戰找手感 首戰薩諾維琪

2019-02-11 22:01

國訓中心新春團拜 喊東奧拚歷屆最大團

2019-02-11 19:40

網球／松加終結冠軍荒 蒙佩利爾封王

2019-02-11 18:39

網球／草地賽季為重 費德勒：不會打太多紅土

2019-02-11 18:21

羽球／排名不比小戴 辛德胡獲4年2.1億贊助創新高

2019-02-11 17:05

滑雪／馮恩傳奇寫句點 生涯最終戰拿下銅牌

2019-02-11 15:49
看更多

熱門文章

NBA／林書豪暴龍新頁 美媒：他是多倫多的明星

2019-02-15 14:16

哈波、馬恰多為何還沒簽？ 原因恐怕更為複雜

2019-02-15 07:00

NBA／怒摔戰術板、罵裁判 柯爾遭罰2萬5千美元

2019-02-15 09:42

NBA／沒讓暴龍迷失望 教頭：林書豪充滿能量

2019-02-14 23:37

NBA／衛少連11場大三元無用 鵜鶘贏球傷戴維斯

2019-02-15 11:44

NBA／湯瑪斯終於重返賽場：不可思議的時刻

2019-02-15 08:53

NBA／雷霆買斷市場搶到莫里斯 戰力持續升級

2019-02-15 11:37

NBA／退役後成為球隊老闆？詹皇：一定會做

2019-02-15 09:19

NBA／昔日狀元郎加盟魔術 佛爾茲：沒喪失信心

2019-02-15 08:13

NBA／史密斯領軍大勝老鷹 尼克終結18連敗

2019-02-15 12:00

NBA／衛少連11場大三元 躍居雷霆隊史得分王

2019-02-15 14:51

瑞爾穆托取代波西 最強捕手換人當

2019-02-15 07:00

MiLB／江少慶拚大聯盟 美網站評今年隨時有機會

2019-02-15 08:10

MLB／官網預測開幕戰 張育成第九棒、游擊手

2019-02-15 08:52

12強賽／B組在台開打 波國教頭：台日是棒球強權

2019-02-14 18:45

MLB／包爾又有狂言 喊話生涯都要一年一簽

2019-02-15 09:31

MLB／洋基老闆同意 歐塔維諾如願穿0號

2019-02-15 10:59

NBA／格林被判惡意犯規 柯爾：不知標準在哪

2019-02-14 23:39

NBA／新秀挑戰賽16日登場 諾總：今天不練球

2019-02-15 17:25

12強賽／分組相對有利 南韓教頭下達必勝令

2019-02-15 00:00

網球／球員累壞了 捷克前球后、莎娃都退賽

2019-02-14 20:11

NBA／戴維斯肩傷提前退場 明星賽出席成疑

2019-02-15 17:17

NBA／17顆三分彈轟垮對手 魔術捕蜂奪5連勝

2019-02-15 10:32

NBA／灌籃要回歸真本事 卡特：現在太多道具

2019-02-15 17:45

NBA／擁抱全明星週 柯瑞：如返鄉之旅

2019-02-15 15:34

LPGA／猛抓8鳥 徐薇淩澳洲公開賽並列領先

2019-02-14 19:29

MLB／開訓第二天就宣布 烏雷納扛馬林魚開幕戰

2019-02-15 08:11

高雄國際馬17日開跑 工廠減排、捷運提前發車

2019-02-15 08:29

MLB／普萊斯改穿10號球衣 換背號原因暖暖的

2019-02-15 09:40

日職／王柏融沖繩春訓 16日紅白戰重演甲子園對決

2019-02-15 16:03

紐約公開賽／拍落世界第29名 莊吉生挺進8強

2019-02-15 11:09

12強賽／中華隊與日、委、波同組 中職下月情蒐

2019-02-14 23:51

MLB／道奇布勒好天份 隊友克蕭掛保證

2019-02-15 10:32

多哈女網／直落2奪勝 詹家姊妹挺進4強

2019-02-14 21:46

奔跑吧！戀人─婚紗路跑 響應韓國瑜市長愛情產業

2019-02-15 11:10

NBA／今日戰績表 衛少連11場大三元做白工

2019-02-15 12:49

田徑／期許我承辦2023亞錦賽 亞田總主席給予肯定

2019-02-14 19:28

全球首場海賊王運動會 航海王路跑大升級

2019-02-15 10:16

日職／巨人23日熱身賽戰樂天 江宏傑沖繩開球

2019-02-15 17:00

NBA／韋德辦晚宴 魔術強森、甜瓜感性告白

2019-02-15 18:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top