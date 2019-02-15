JHBL／UA訓練營前進校園 永吉國中放眼校史首冠

2019-02-15 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



「UAT for Basketball」籃球體能訓練營今天前進永吉國中。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

國中籃球聯賽將在四月中進行最終八強決賽，而運動品牌UA為了協助國中聯賽球員提早做準備，選定全台4所學校舉行「UAT for Basketball」籃球體能訓練營，在今天永吉國中的活動中，包括該校主控陳恩與210公分的大陸中鋒于泓凱皆直言受益良多。

運動品牌UA引進美國運動訓練中心頂級訓練移桶，推出職業籃球運動員訓練規格的「UAT for Basketball」，其中更比照NBA新秀聯合測試會的科學化體能測試，提供球員們專屬的體能分析與建議，而活動也選定將在永吉國中、神岡國中、明仁國中與永仁高中（國中部）舉行。

其中在今天首站永吉國中活動中，UA也特別邀請曾擔任國家青年女子籃球隊體能訓練師的劉馥榕領軍授課，讓包括本學年度聯賽第一控球陳恩、210公分的大陸雙胞胎中鋒哥哥于泓凱都大喊吃不消，而弟弟于泓翔雖然因為腳掌傷勢只能在場邊觀戰，但過程中也直呼手癢。

永吉國中教練郭華玲表示，在今天的訓練營中鍛鍊了男生運動員平常較少訓練到的髖關節活動度，其他環節的訓練也都讓她認為對於球員形成相當大的刺激，對於成績上的表現勢必能有所提升。

永吉今年預賽與複賽合計僅吞下一場敗仗，被看好有機會問鼎校史首座冠軍，其中球隊當家主控陳恩與210公分的雙胞胎雙塔于泓凱、于泓翔更是各界所關注的球員，郭華玲說：「球是圓的，所以我們還是希望球員不要有英雄主義，應該繼續保持團隊精神。」