女壘／培訓隊拚東奧 加速適應不同球風

2019-02-15 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄報導



中華女壘奧培隊展開集訓，希望取得東京奧運參賽資格。 記者徐如宜／攝影 分享 facebook

中華壘球協會理事長陳任邦與高雄市議會議長許崑源，昨天到左營國訓中心慰勞女壘奧運培訓隊，致贈選手紅包及加菜金，預祝順利拿到明年東京奧運門票，爭取佳績。

陳任邦與許崑源在國訓中心壘球場，為認真苦練的選手加油打氣。許崑源鼓勵隊員，若未來能在東奧奪金，就連辦一星期的宴席慶祝。

高雄市議會議長許崑源(左)到左營國訓中心，慰勞女壘奧運培訓隊並致贈選手紅包及加菜金。 記者徐如宜／攝影 分享 facebook

去年雅加達亞運女壘隊奪得銀牌後，在教育部體育署及國訓中心協助下，成立東京奧運資格賽培訓隊；徵調企業聯賽表現優秀教練及選手，邀吳佳燕擔任投手教練，石婕珮、巫婕瑜、何欹璠、張嘉芸進入奧培隊，再搭配亞運隊班底，全力爭奪東京奧運門票。

中華壘協指出，奧培隊成軍後，去年九月進行投、捕強化訓練，十月參加日本盃，十二月赴美國移地訓練，今年一月參加澳洲亞太盃女子壘球邀請賽，已獲得成效。投手群均速有明顯提升，選手面對不同球風的對手，都可快速適應，加上心理素質提升，在比賽中可更自然的發揮。

中華民國壘球協會理事長陳任邦(右一)到左營國訓中心，慰勞女壘奧運培訓隊並致贈選手紅包及加菜金。 記者徐如宜／攝影 分享 facebook

中華隊教練楊賢銘指出，中華隊與壘球強隊的實力處於伯仲之間，以目前情勢評估，有相當大的希望取得二○二○年東京奧運參賽資格。

吳佳燕與球員林素華參加過二○○四、二○○八年奧運及多次亞運，對前進東京奧運充滿信心。吳佳燕表示，球員與教練兩者責任不同，球員努力練球，教練則要思考各選手特質，照顧心理及生理層面，做最好的調配。