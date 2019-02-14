多哈女網／直落2奪勝 詹家姊妹挺進4強

2019-02-14 21:46 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



詹詠然(左)與詹皓晴。 劉雪貞提供 分享 facebook 澳網後第一站，詹家姊妹詹詠然／詹皓晴在多哈女網賽繼續挺進，姊妹倆今天以6：3、6：2拍下西班牙阿拉芭瑞娜／美國克里斯蒂安，率先站上4強。

姊妹倆雖沒排上種子，但2016年攜手拍下多哈金盃，美西組合則是首輪拍下第3種子，讓今天首場女雙8強賽上演非種子對決。

美西組合第3局率先破發，但詹家姊妹隔局馬上回破回應，加上第8局二度破發成功，6：3先下一城。

第二盤詹家姊妹趁勝追擊，第3局破發成功，第7局再度破發，最終就在第2個賽末點拿下比賽，以6：2迎接勝利。

我國「一姊」謝淑薇本周也在多哈出賽，但她單、雙打同日落馬，女單第2輪先爆冷敗給世界排名132的捷克對手穆霍娃，今天淩晨進行的女雙首輪賽事，和捷克搭檔史崔可娃也意外落馬。

多哈女網雙打16籤，共有4組種子，但只有第4種子闖過頭關，名列第2種子的台捷組合碰單打為主項的俄羅斯庫德梅托娃／拉脫維亞奧斯塔朋科就先盛後衰，6：4、3：6、4：10出局。

我國男網「一哥」莊吉生在ATP 250系列賽的紐約公開賽打下本季ATP首勝，台灣時間明天早上8點半將強碰第2種子的帝亞弗。

首輪輪空的帝亞弗，今年澳網闖進8強突破個人新猷，本周排名創個人最佳的29名，是美國新生代球員代表。