網球／球員累壞了 捷克前球后、莎娃都退賽

2019-02-14 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



莎拉波娃。 美聯社 分享 facebook 新球季展開不久，網壇病號卻一個一個出現，先是澳網闖進決賽的捷克前球后普莉絲可娃（Karolina Pliskova）宣布退出多哈女網賽，俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）也因右肩傷勢退出下月的印地安泉女網賽。

普莉絲可娃已經是多哈女網賽第5位退賽的世界排名前20女將，在她之前，包括「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）、澳洲女將芭蒂（Ashleigh Barty）、法國好手賈西亞（Caroline Garcia）及剛登基世界球后的大坂直美都在比賽開打前退賽。

普莉絲可娃原本是第2種子，首輪輪空，但迎接首戰前宣布退出，「從第一天開始我就覺得不舒服，沒有準備妥當，我從沒有這樣的感受過，會累很正常，這是當然的，當你必須四處征戰和打那麼多比賽，但我就是覺得身體還沒準備好，這幾天有點發燒。」

她也透露，並沒鼻子疼痛或其他症狀，「但我感覺整體就是超級疲憊，我的肌肉從早上就很痠痛，就算什麼事都沒做，所以我今天無法有百分百的競賽。」

有記者詢問，選手退賽是否會讓球迷和大會失望，普莉絲可娃還嗆說：「我不知道你想怎樣，如果選手生病了，能怎麼辦？」

普莉絲可娃的位置由雙胞胎姊姊大普莉絲可娃補上，但大普莉絲可娃雖以「幸運失敗者」（Kristyna Pliskova）之姿登會內賽，首戰仍遭淘汰。

莎娃上月參加聖彼得堡女網賽時，第二輪就因肩傷退賽，休養一個月仍沒完全康復，沒能趕上3月4日開戰的印地安泉女網賽；由於莎娃退賽，德國女將芭瑟（Mona Barthel）直接補進會內賽。