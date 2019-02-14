女壘／奧運培訓隊老將新秀備戰 前進2020東京奧運

2019-02-14 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



中華民國壘球協會理事長陳任邦(右一)到左營國訓中心，慰勞女壘奧運培訓隊並致贈選手紅包及加菜金。記者徐如宜／攝影 分享 facebook 中華民國壘球協會理事長陳任邦與高雄市議會議長許崑源，今天到左營國訓中心，慰勞女壘奧運培訓隊，致贈選手紅包及加菜金，預祝順利拿到2020奧運門票，前進東奧。

陳任邦與許崑源在國訓中心壘球場，為積極苦練的選手加油打氣。許崑源鼓勵隊員們，若9月搶下東京奧運參賽資格，就連辦一個星期的宴席慶祝。

2018 雅加達亞運中華女子壘球代表隊奪得銀牌佳績後老將賴孟婷、陳妙怡林佩君及教練潘慈惠等人，功成身退交棒新世代。亞運過後在教育部體署及國家訓練中心的協助下，成立2020東京奧運資格賽培訓隊，並徵調企業聯表現優秀教練及選手。邀吳佳燕擔任投手教練，石婕珮、巫婕瑜、何欹璠、張嘉芸進入奧培隊，再搭配亞運代表班底，全力爭奪2020東京奧運門票。

中華民國壘協指出，奧培隊自成軍後，去年9月進行投、捕強化訓練，10月參加日本盃，12月赴美國移地訓練，今年1月參加澳洲亞太盃女子壘球邀請賽獲得成效，投手群均速有明顯提升。國外移地訓練後，選手們在面對不同球風的隊，都可以快速適應，加上心理素質提升，在高張力比賽中可以更自然的發揮。

2019亞太盃參加隊伍有中華台北、國日本澳洲義大利紐西蘭青女共7隊， 其中除了義大利及日本之外，都是奧運資格賽將交手的球隊。教練楊賢銘指出，中華隊與各隊的實力處於伯仲之間，以目前情勢評估，中華女子壘球代表隊有相當大的希望取得2020東京奧運參賽資格。