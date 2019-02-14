田徑／陳奎儒披新竹物流戰袍亮相 放眼年底世錦賽

2019-02-14 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



陳奎儒(左)在台北市春季全國田徑公開賽中進行今年首戰。記者劉肇育／攝影 分享 facebook 我國跨欄好手陳奎儒去年在雅加達亞運田徑男子110公尺跨欄抱回銀牌佳績後，獲得新竹物流提供的1年70萬贊助金，讓他在訓練上更無後顧之憂，而他與另一名跨欄好手楊尉廷接下來兩個月也將兩度前往澳洲比賽，放眼接下來的亞錦賽與下半年的世大運與世錦賽。

陳奎儒過去兩年在田徑場上成績突飛猛進，不僅在2017年拿下台北世大運銀牌，去年更三度打破全國紀錄，並在雅加達奪下亞運銀牌，讓他獲得仰德集團旗下新竹物流1年70萬元的贊助金。

而今天他也首度在戰袍上掛上「新竹物流」的字樣在台北市春季全國田徑公開賽中登場，雖然這僅是他今年的首場比賽，但仍跑出分組第一名的成績晉級，他說：「最近練習有點不穩定，腳踝有一點不舒服的情況，過年後才恢復比較正常訓練，對於這樣的成績還不太滿意。不過有了企業贊助，讓我覺得多一份助力，希望能夠為他們跑出好成績。」

陳奎儒與楊尉廷21日與3月底將兩度前往澳洲雪梨以賽代訓，備戰4月就將登場的卡達多哈亞錦賽，陳奎儒說：「這兩次去澳洲就是為了為去卡達做調整，不論是長途飛行還是落地後的調整，對我們來說都要提前適應。」

對於楊尉廷從去年底就前往國體大與他一同接受教練王國慧的訓練，陳奎儒也坦言讓他受益良多：「兩個人會互相監督、討論，比較知道自己的狀況會如何。他一開始來會聽不太懂國慧老師在技術方面的講解，我就會跟他說大概是什麼樣子，他很積極想要學一些東西能夠進步快一點，對他我也相當期待。」