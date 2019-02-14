12強賽／南韓預賽分組結果 教頭很滿意

2019-02-14 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



金卿文。 擷圖自hankookilbo推特 分享 facebook 世界棒壘球總會（WBSC）今天公佈年底世界12強賽預賽分組，南韓隊與古巴、澳洲、加拿大同分在C組，教頭金卿文對這結果感到開心，「這籤表比我預期中的更好，但我們會試著擊敗所有對手，且不會輕視任何人。」

世界12強賽將在11月2日至7日開打，將產生2張奧運門票，由美洲區、亞太區（扣除奧運地主國日本）排名最佳的隊伍獲得，亞太區由中華隊、南韓及澳洲爭取1張門票。

3組預賽的舉辦地點和分組今天出爐，A組在墨西哥舉行，隊伍為墨西哥、美國、荷蘭及多明尼加；B組在台中洲際棒球場開打，中華隊將碰上日本、委內瑞拉、波多黎各；C組在南韓首爾高尺巨蛋舉行，隊伍包括南韓、古巴、澳洲及加拿大。

分組出爐後，南韓教頭金卿文很滿意這個結果，但也表示不會輕敵。其中澳洲也將是南韓隊要爭取奧運門票的對手，金卿文說：「我們絕對要在預賽擊敗澳洲，他們在國際賽事的成績可能不是很理想，但在這樣的短期賽事，你永遠不知道會發生什麼事，我們會對他們進行徹底的分析。」

南韓隊的備戰計劃也持續進行，有半數的韓職球隊在日本沖繩進行春訓，因此金卿文將在下周飛往沖繩，並在3月9、10日赴大阪京瓷巨蛋觀看日本隊與墨西哥隊的2場賽事，金卿文說：「我會找韓職各隊總教練，討論很多不同議題，試著把過去我不了解的事情搞清楚。」