田徑／轉戰國體大後首戰 楊尉廷：煥然一新

2019-02-14 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



跨欄雙雄楊尉廷（右）與陳奎儒（左）目前都在國體大接受教練王國慧指導。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

我國跨欄好手楊尉廷在去年進入國立體大就讀競技與教練科學研究所後，與全國紀錄保持人陳奎儒一同接受教練王國慧的指導，兩人在今天舉行的台北市春季全國田徑公開賽中也攜手登場，對於到國體大訓練後首度參賽，楊尉廷表示有煥然一新的感覺。

身為我國前男子110公尺跨欄紀錄保持人，楊尉廷雖然近年受到傷勢影響在成績上遭到陳奎儒超車，不過從去年11月開始他就前往國體大與陳奎儒一同接受教練王國慧的指導，希望能找回昔日風采。

在今天的台北市春季盃公開男子組110公尺跨欄預賽中，楊尉廷與陳奎儒也小試身手，皆跑出分組第一名成績晉級，而楊尉廷也坦言在前往國體大訓練後確實有煥然一新的感覺，「國慧老師的訓練模式像是國外、很自由，跟以前大學的嚴格訓練是不太一樣，她總說層級越高的選手越會自律，不需要教練擔心，如果你還不夠自律，那就是你自己的問題。」

楊尉廷進入國體大的另一大收穫，就是能夠與多年來的勁敵陳奎儒一同訓練，他坦言一開始有點擔心跟不上陳奎儒的訓練菜單與強度，甚至還因此失眠，「但奎儒是目前國內最好的選手，我必須要去適應他的菜單，不過也因為跟他一起做相同的訓練，讓我不用擔心自己會落後。」

雖然過去總是在場上較勁，但楊尉廷現在也把大他一歲的陳奎儒稱作「教授」，他表示現在兩人在練習時總會頻繁交流，不但能互相鼓勵還能互相刺激：「欄架技術是很抽象的，但他會看著我的動作跟我分享他的感受，跟我討論一些要點，來找到一個比較好的結果。」