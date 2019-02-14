親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
HBL
綜合
路跑

NBA／羅瑞提攜林書豪 書緯：這隊太瘋狂的無私

台灣經濟榮景不再 韓國瑜嘆：整整鬼混了20多年！

運動筆記跑步知識／不想練了怎辦？持續保持動力的秘訣賽事心得／勝田馬拉松 這風也太大啦！
健行筆記「登山裝備分享」找一顆可以再戰30年的登山包直上1600M！ 志佳陽大山1日單攻挑戰
NBA賽事精華- 活塞 vs. 塞爾蒂克 (2月14日)賽事精華- 公鹿 vs. 溜馬 (2月14日)

田徑／轉戰國體大後首戰 楊尉廷：煥然一新

2019-02-14 15:34聯合報 記者劉肇育╱即時報導

跨欄雙雄楊尉廷（右）與陳奎儒（左）目前都在國體大接受教練王國慧指導。記者劉肇育／...
跨欄雙雄楊尉廷（右）與陳奎儒（左）目前都在國體大接受教練王國慧指導。記者劉肇育／攝影
分享

我國跨欄好手楊尉廷在去年進入國立體大就讀競技與教練科學研究所後，與全國紀錄保持人陳奎儒一同接受教練王國慧的指導，兩人在今天舉行的台北市春季全國田徑公開賽中也攜手登場，對於到國體大訓練後首度參賽，楊尉廷表示有煥然一新的感覺。

身為我國前男子110公尺跨欄紀錄保持人，楊尉廷雖然近年受到傷勢影響在成績上遭到陳奎儒超車，不過從去年11月開始他就前往國體大與陳奎儒一同接受教練王國慧的指導，希望能找回昔日風采。

在今天的台北市春季盃公開男子組110公尺跨欄預賽中，楊尉廷與陳奎儒也小試身手，皆跑出分組第一名成績晉級，而楊尉廷也坦言在前往國體大訓練後確實有煥然一新的感覺，「國慧老師的訓練模式像是國外、很自由，跟以前大學的嚴格訓練是不太一樣，她總說層級越高的選手越會自律，不需要教練擔心，如果你還不夠自律，那就是你自己的問題。」

楊尉廷進入國體大的另一大收穫，就是能夠與多年來的勁敵陳奎儒一同訓練，他坦言一開始有點擔心跟不上陳奎儒的訓練菜單與強度，甚至還因此失眠，「但奎儒是目前國內最好的選手，我必須要去適應他的菜單，不過也因為跟他一起做相同的訓練，讓我不用擔心自己會落後。」

雖然過去總是在場上較勁，但楊尉廷現在也把大他一歲的陳奎儒稱作「教授」，他表示現在兩人在練習時總會頻繁交流，不但能互相鼓勵還能互相刺激：「欄架技術是很抽象的，但他會看著我的動作跟我分享他的感受，跟我討論一些要點，來找到一個比較好的結果。」

陳奎儒田徑
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

女壘／奧運培訓隊老將新秀備戰 前進2020東京奧運

2019-02-14 16:19

田徑／陳奎儒披新竹物流戰袍亮相 放眼年底世錦賽

2019-02-14 15:57

多哈女網／雙打先盛後衰 謝淑薇單雙打同日落敗

2019-02-14 08:08

紐約網賽／莊吉生開門紅 感謝台灣球迷

2019-02-14 00:14

多哈女網／謝淑薇單打無緣8強 一日兩戰續拚女雙

2019-02-13 22:06

聘陳國儀任副校長 國體大盼奧林匹克理念融入學堂

2019-02-13 17:44

國標舞／顛覆扭腰擺臀印象 亞巡賽連11年在台舉辦

2019-02-13 15:28

網球／詹家姊妹多哈開紅盤 莊吉生紐約也開胡

2019-02-13 08:59

首爾勝釜山 與北韓共同申辦2032奧運

2019-02-13 00:31

多哈女網／謝淑薇開門紅 挺進16強

2019-02-13 00:29

泰拳／「IP MAN」黃嵩森 獲高市傑出市民

2019-02-12 23:43

網球／孟菲斯、史維托莉娜情侶檔 放閃兼做公益

2019-02-12 22:13

舉重／郭婞淳IG限動澄清 明年沒有確定要退休啦

2019-02-12 21:55

多哈女網／謝淑薇速勝闖頭關 搶下年後第1勝

2019-02-12 20:30

柔道／連珍羚備戰東奧 8月先征東京世錦賽

2019-02-12 16:09

首爾、平壤攜手 南北韓聯合申辦2032年奧運

2019-02-12 14:40

網球／才登世界球后 大坂直美炒掉教練

2019-02-12 14:30

游泳／東奧生變 日本名將池江璃花子確診白血病

2019-02-12 14:25

舉重／郭婞淳打算東奧後退休：最想開早餐店

2019-02-12 11:29

網球／ATP紐約網賽 莊吉生拚本季首勝

2019-02-11 23:29

多哈女網／謝淑薇卡達備戰找手感 首戰薩諾維琪

2019-02-11 22:01

國訓中心新春團拜 喊東奧拚歷屆最大團

2019-02-11 19:40

網球／松加終結冠軍荒 蒙佩利爾封王

2019-02-11 18:39

網球／草地賽季為重 費德勒：不會打太多紅土

2019-02-11 18:21

羽球／排名不比小戴 辛德胡獲4年2.1億贊助創新高

2019-02-11 17:05

滑雪／馮恩傳奇寫句點 生涯最終戰拿下銅牌

2019-02-11 15:49

花式滑冰／四大洲錦標賽 宇野昌磨摘金

2019-02-11 12:51

田徑／孫念祖回鍋國訓教頭 新添大陸教練協助備戰東奧

2019-02-11 11:24

拳擊／歐巡練拳 陳念琴拚東奧

2019-02-11 00:29

網球／索菲亞公開賽 謝政鵬男雙收亞

2019-02-11 00:26

網球／挑戰首冠失利 謝政鵬索菲亞「銀」恨仍寫新猷

2019-02-10 21:29

網球／力圖終結冠軍荒 松加蒙佩利爾戰同胞

2019-02-10 16:28

滑雪／滑雪天后馮恩將迎生涯最終戰

2019-02-10 16:07

拳擊／陳念琴過年拚戰歐巡賽 匈牙利站復仇摘金

2019-02-10 15:55

網球／WTA肯定 謝淑薇獲單月最佳擊球

2019-02-09 23:43

國標舞／世界大賽亞巡賽台北站 228舞動小巨蛋

2019-02-09 16:56

網球／「淑薇style」發威 謝淑薇獲1月最佳擊球

2019-02-09 15:00

超級盃／米契爾奮力達陣 愛國者苦戰力擒公羊

2019-02-04 11:14

超級盃全美陷入瘋狂 為何華人不愛美式足球？

2019-01-30 07:00
看更多

熱門文章

NBA／林書豪8分5助攻 暴龍首秀獲重用勝巫師

2019-02-14 11:06

看見更好的林書豪 暴龍首秀：90分的高水準演出

2019-02-14 11:11

NBA／教頭讚更強更聰明 林書豪全面表現回應

2019-02-14 12:35

NBA／林書豪加盟 暴龍隊立馬要徵中文社群小編

2019-02-13 21:08

NBA／林書豪加盟暴龍 多倫多華人沸騰

2019-02-14 00:12

NBA／稱加入暴龍像作弊 林書豪IG謝球迷支持

2019-02-14 13:21

NBA／威廉森根本不是人 手指力量竟讓籃球變形

2019-02-13 19:07

NBA／范弗利特將缺席5周 暴龍簽豪得付豪華稅

2019-02-14 08:07

NBA／林書豪轉投暴龍 美作家：球隊與個人雙贏

2019-02-13 21:25

NBA／卡珍斯缺陣 勇士末節當機不敵拓荒者

2019-02-14 15:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

NBA／哈登30+紀錄追平史上第二 火箭卻遭狼咬

2019-02-14 11:50

NBA／康特宣布加盟拓荒者：盼助隊奪冠

2019-02-14 08:29

MLB／仲裁庭太醜陋 洋基王牌：沒人想走到這步

2019-02-14 10:33

火箭補強未竟全功 交易不夠還要靠買斷市場

2019-02-14 07:00

MLB／紅襪隊長扛整季有難度 備案點名林子偉

2019-02-14 08:08

NBA／羅瑞提攜林書豪 書緯：這隊太瘋狂的無私

2019-02-14 15:58

NBA／ 林書豪補上暴龍缺口 美媒：首戰傳球亮眼

2019-02-14 14:45

12強賽／分組出爐 我與日、委、波同組較勁

2019-02-14 07:07

NBA／睽違近一年重返賽場 湯瑪斯復出戰前東家

2019-02-14 09:34

日職／松坂難再寫傳奇 新人氣怪物根尾昂接棒

2019-02-14 07:00

中職／林益全身價未談定 1月先領最高薪80萬

2019-02-13 18:14

路跑／金門馬本周登場 高顏值配速員將是大亮點

2019-02-13 18:06

NBA／海瓦德重返先發 塞爾蒂克終結活塞連勝

2019-02-14 14:30

中職／新竹球場人氣不差 有本錢成為龍隊主場

2019-02-13 19:36

NBA／安戴托昆波大三元逆轉溜馬 公鹿客場7連勝

2019-02-14 13:00

NBA／湯普森帶傷逆轉爵士 柯爾讚賞拚戰精神

2019-02-14 00:11

MLB／沙巴西亞將開記者會 宣布本季結束後退休

2019-02-14 11:46

中職／新竹球迷多 有望吸引味全龍

2019-02-14 00:02

NBA／金塊湯瑪斯復出8分 約柯奇補籃氣走國王

2019-02-14 13:39

NBA／76人安比德雙十 尼克「坦」到18連敗

2019-02-14 12:40

MLB／延後動刀趕不上開季 大谷堅稱不後悔

2019-02-14 08:53

NBA／賽後公開批評裁判 安比德遭罰2萬5千美元

2019-02-14 10:33

MLB／馬林魚不排斥假先發 陳偉殷出賽也適用

2019-02-14 08:15

U23世界盃／墨西哥再次主辦 12強分組凌晨揭曉

2019-02-13 20:08

MLB／水手上次晉季後賽 竟是鈴木一朗菜鳥年

2019-02-13 22:05

日職／松坂被熱情球迷扯傷右肩 怪傷引美媒關注

2019-02-14 12:08

MLB／全英文談心事 達比修認天價合約有壓力

2019-02-14 09:35

中職／龍隊加盟意願 吳志揚掛保證

2019-02-14 00:06

日職／火腿新球季前兩戰 上澤直之、金子弌大先發

2019-02-13 18:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top