多哈女網／雙打先盛後衰 謝淑薇單雙打同日落敗

2019-02-14 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



在女單止步16強後，台灣網球「一姊」謝淑薇再度提拍上陣，與捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）在多哈女網賽女雙首輪登場，面對以單打為主的俄羅斯庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）和前法網女單冠軍、拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）組合，雙方拚戰三盤，最終「台捷組合」以6：3、2：6、4：10先盛後衰，無緣晉級。

謝淑薇在多哈女網在一日兩戰，先在台灣時間昨天晚間進行女單賽事，不過面對22歲捷克女將穆霍娃（Karolina Muchova），謝淑薇先以2：6、4：6落敗，無緣8強。

稍作休息後，謝淑薇再與女雙世界排名第5的捷克搭檔史崔可娃合拍，在女雙首輪出征，去年兩人曾在印地安泉合作，最終順利奪冠，這次雙姝再度合作，並位列大會第2種子。

「台捷組合」此役面對以單打為主的對手，首盤雙方一開賽就互破發球局，之後第5、6局再度互破，「台捷組合」把握第10局破發機會，以6：4先下一城。

次盤「台捷組合」首局就遭到對手突破，陷入落後，此盤被對手破了3個發球局，以3：6遭對手扳平盤術，決勝盤「超級搶十」，「台捷組合」雖一度追至4：6，最終氣力放盡連掉4分，在1小時16分鐘的三盤大戰中落敗，謝淑薇在單雙打同日落敗，無緣晉級。