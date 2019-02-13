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國標舞／顛覆扭腰擺臀印象 亞巡賽連11年在台舉辦

2019-02-13 15:28聯合報 記者劉肇育╱即時報導

2019職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站28日將於台北小巨蛋舉行。記者劉肇育／攝影
2019職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站28日將於台北小巨蛋舉行。記者劉肇育／攝影
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由台北市政府體育局與中華民國國際運動舞蹈發展協會共同主辦的2019職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站，將在28日於台北小巨蛋舉行，過去10年賽事都不曾缺席的我國好手曾煜峻、李安洏，不僅期盼在今年國際職業組賽事拿下佳績，也希望透過此賽事繼續顛覆國內對於國標舞等同於「扭腰擺臀」的刻板印象。

職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站為國內唯一由WDC世界舞蹈總會認證的世界職業積分賽，總獎金高達330萬，今年共吸引全球30個國家、共468位外國選手及600位國內選手報名參賽，包含了世界職業前24強好手。

而今年賽事我國同樣精銳盡出，包括台灣職業摩登舞決賽選手曾煜峻、李安洏夫妻檔也將再度參賽，兩人首次搭擋的首場比賽正是11年前首度舉辦的亞巡賽台北站賽事，過去10年來他們從新人組、業餘組一路比到國內職業A組冠軍，今年兩人也期許在國際職業組賽事創下佳績，李安洏說：「這次目標是與世界前6名跳在一起。」

曾煜峻、李安洏因國標舞相識並成為夫妻，不過過去曾跟隨家人從事水電工作的曾煜峻卻透露，在剛開始學習國標舞時並未獲得家人的支持，甚至一度被家人調侃是扭腰擺臀的「舞男」，讓他負氣離開家鄉南投北上學習國標舞，過著一天只能吃一顆菠蘿麵包或是到老師家蹭飯的生活。

不過在李安洏與母親的支持下，曾煜峻逐漸在舞池中跳出成績，不僅逐漸扭轉家人對於國標舞的印象，甚至希望他返鄉貢獻所學，現在兩夫妻在中部擁有屬於自己的舞蹈教室，用國標舞顛覆人生。

回想起曾煜峻一路走來的辛酸，李安洏說：「其實國標舞在世界很多國家都已經被當做是全民運動在推廣，我們也希望藉由這個比賽讓更多人知道國標舞並不是穿得很少在扭腰擺臀，而是一個相當專業的運動項目。」

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