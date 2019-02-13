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網球／詹家姊妹多哈開紅盤 莊吉生紐約也開胡

2019-02-13 08:59聯合報 記者曾思儒╱即時報導

詹詠然（左）和詹皓晴多哈女網賽開出紅盤。圖／劉雪貞提供
詹詠然（左）和詹皓晴多哈女網賽開出紅盤。圖／劉雪貞提供
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我國網將紛傳好消息，先是詹家姊妹詹詠然／詹皓晴今天凌晨在多哈女網賽開出紅盤，世大運摘金的「Jason」莊吉生更在ATP 250系列賽的紐約公開賽打下今年的ATP首勝，取得挑戰列第2種子的地主好手帝亞弗（Frances Tiafoe）資格。

詹家姊妹和「一姊」謝淑薇本周都在多哈挑戰勝場，謝淑薇昨天在單打先過頭關，今天晚上8點半登場的第2日賽程將面臨單、雙打的單日兩戰考驗；詹家姊妹今天凌晨迎接首戰也收下勝場，7：6（7：2）、7：5拍下日本青山修子／白俄羅斯瑪洛索娃（Lidziya Marozava），站上8強。

多哈女網賽總獎金91萬6131美元，詹家姊妹今年雖沒列上種子，但姊妹曾攜手下2016年冠軍，澳網後首站將尋求複製過往佳績。

男網世界排名143的「Jason」莊吉生，今年首度進入ATP巡迴賽會內賽就順利開胡，他凌晨和世界排名128的印度對手拉馬納森（Ramkumar Ramanathan）大戰3盤，挺過對手轟出11記「愛司」的攻勢，以6：3、3：6、6：1晉級第2輪，至少獲得20分的積分。

莊吉生第2輪就要強碰列第2種子的帝亞弗，首輪輪空的帝亞弗，今年澳網闖進8強突破個人新猷，本周排名創個人最佳的29名，是美國新生代球員代表。

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