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網球／孟菲斯、史維托莉娜情侶檔 放閃兼做公益

2019-02-12 22:13聯合報 記者林宋以情╱即時報導

史維托莉娜與孟菲斯做公益。圖／擷取自推特
史維托莉娜與孟菲斯做公益。圖／擷取自推特
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網壇金童玉女法國「跳跳人」孟菲斯（Gael Monfils）以及烏克蘭「一姐」史維托莉娜（Elina Svitolina ），不僅大方公開戀情，放閃之餘更攜手做公益。近兩場比賽兩人只要發出Ace球，就捐贈100美元（約台幣3108元）給兒童醫院，為成績也為做公益而戰。

孟菲斯和史維托莉娜澳網譜新戀曲，兩人共同設立Instagram帳號「g.e.m.s.life」，與球迷分享情侶日常。

為了回饋鄉里，史維托莉娜與孟菲斯發起公益活動，只要發出Ace球就捐贈100美元幫助孩童，金額將全數捐給史維托莉娜的故鄉，烏克蘭敖得薩兒童醫院。史維托莉娜也在推特上分享與孟菲斯發球的影片，「我們每個人起而行，一起攜手帶來改變。」

史維托莉娜本周將拚戰杜哈女網賽，名列女單第4種子，史維托莉娜首輪輪空，靜候布澤妮絲古（Jelena Ostapenko）與2017年法網女單冠軍拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）勝方，下周則參賽杜拜女網賽尋求衛冕，並一拚賽會史無前例3連后。

孟菲斯索菲亞男網4強止步，下一站前進鹿特丹男網，首輪將碰上第8種子比利時好手戈芬（David Goffin）。

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New Week. Bring it on. #mondaymotivation 🧩🧩

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