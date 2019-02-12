多哈女網／謝淑薇速勝闖頭關 搶下年後第1勝

2019-02-12 20:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



謝淑薇。(資料照，澳網比賽) 歐新社 分享 facebook 春節返台休養，我國網球「一姐」謝淑薇年後從卡達杜哈女網賽出發，首輪60分鐘，直落二6：2、6：0解決白俄羅斯女將薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich），晉級16強，下一戰將碰上2011年美網女單冠軍澳洲老將史托瑟（Samantha Stosur）與捷克穆霍娃（Karolina Muchova）勝方。

世界排名31的謝淑薇，1月拿下WTA單月最佳擊球，日前澳網結束後透露身體出狀況，返台過農曆年順道調養身體，短暫休息後便飛往杜哈訓練，為接下來的中東與美洲陽光雙賽行程備戰。

謝淑薇也表示，身體經過幾天休養已經恢復得不錯，成果也展現在首戰。面對世界排名33名、24歲的薩諾維琪，謝淑薇開賽氣勢如虹，第4局率先破發，第7局化解兩個破發點，第8局再度破發薩諾維琪，6：2拿下。

聽牌的謝淑薇避免夜長夢多，次盤連下6局，狠賞給薩諾維琪貝果，第2盤僅花26分鐘就6：0笑納勝果。女雙部分則與捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）搭檔，明日首輪將迎戰俄羅斯庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）和前法網女單冠軍奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）。