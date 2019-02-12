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柔道／連珍羚備戰東奧 8月先征東京世錦賽

2019-02-12 16:09聯合報 記者林宋以情╱即時報導

連珍羚備戰東京奧運。圖／連珍羚經紀團隊提供
連珍羚備戰東京奧運。圖／連珍羚經紀團隊提供
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雅加達亞運女子柔道57公斤級摘銅，旅日柔道女將連珍羚，為2020東京奧運積極備戰，上個月剛從奧地利結束移地訓練，新的一年除了柔道技術精進，去年底起更聘請體能訓練師強化體能，8月將先征東京世錦賽，爭取奧運門票。

連珍羚2016年里約奧運與銅牌擦身，今年力拼東京奧運積分。東京奧運柔道地主國日本各量級保障1席，另奧運積分榜前18名可直接獲得參賽門票，且18席地區奧會不得重複，連珍羚目前世界排名21，有望以排名進軍東京奧運。

連珍羚大二起便在日本山梨學院訓練、念書，畢業後便被教練推薦留在僅有12位柔道女選手的小松職業隊，成為台灣柔壇第一位旅日職業選手。

為了備戰東京奧運，連珍羚去年底開始，連珍羚利用訓練之外的時間，特別請到專業的體能訓練師，為她設計重量課表，補足自己身體力量不足，連珍羚表示，「無論甚麼項目，有強必會有弱，再加上其他無法預期的狀況，得更注意自己每一個細節的弱項。」

旅日邁入第10年，連珍羚毅力來自於運動員們的共同最高夢想殿堂「奧運」，她感謝並珍惜身邊的資源，以及每個幫助的人，相信讓自己變得更好就是對他們最大的回報，沒有唯一或絕對，只有不斷努力用實力換取美好果實。

連珍羚備戰東京奧運。圖／連珍羚經紀團隊提供
連珍羚備戰東京奧運。圖／連珍羚經紀團隊提供
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