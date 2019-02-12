網球／才登世界球后 大坂直美炒掉教練

2019-02-12 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



大坂直美炒掉教練巴金。 美聯社 分享 facebook 上月打下澳網冠軍並登上「世界球后」寶座，日本女網名將大坂直美今天無預警在推特宣布，和合作13個月的教練巴金（Sascha Bajin）分道揚鑣。

「嗨大家，我和巴金沒有合作了，我很感謝他，也為他未來獻上最好祝福。」大坂直美於台灣時間今天凌晨在推特寫道。

大坂直美的經濟人稍後也和《美聯社（The Associated Press）》證實這項消息，並且表示，之後不會針對這件事再做評論。

21歲的大坂直美在年美網決賽擊敗美國前球后小威廉絲（Serena Williams），在今年澳網再拍下捷克前球后普莉絲可娃（Petra Kvitova）度登頂，連奪兩座大滿貫讓她排名衝到首位，成為第一位登上球后的亞洲選手，不料澳網結束不過2周，就傳出團隊異動。

大坂直美推特發出不久，巴金也回應說：「感謝大坂直美，我獻上最真誠的祝福，這是段很棒的旅程，謝謝妳讓我參與其中。」

大坂直美和巴金從2017年休季期間開始合作，2018年開季不久，大坂直美就在印地安泉女網賽迎接生涯首冠，同年更在美網登頂，也讓巴金獲得生涯第一座WTA年度最佳教練。

巴金過往也曾和小威、丹麥前球后伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）、白俄羅斯前球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）和美國女將史蒂芬絲（Sloane Stephens）等選手合作。

大坂直美在上周宣布因背傷問題，退出本周在多哈舉行的卡達女網賽，她的下一場預定參加賽事是下周登場的杜拜女網賽。