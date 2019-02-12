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舉重／郭婞淳打算東奧後退休：最想開早餐店

2019-02-12 11:29聯合報 記者羅紹平╱即時報導

國內女子金牌舉重國手郭婞淳今天上午受邀在台東縣國中小學校長會議演講，除了分享個人在體壇拚鬥的心路歷程，她更透露個人生涯 規畫，她打算參加2020東京奧運之後就退人，不再出賽，退休最想做的事就是到世界各國走走，看看不同國家的風情，體驗不同的文化， 然後就是回到台東，開一間早餐店，因開早餐店是她人生中最想實現的一個心願。

郭婞淳說，自從2010年在新加坡參加亞青賽，獲第一屆亞青賽，也是台灣及她個人第一面女子舉重金牌，她先後參加2012倫敦奧運、2016里約奧運，她期待也有信心能在2020東京奧運為自己也為台灣奪得奧運金牌；她說，自從當了國手之後，她在賽場拚鬥不只是為了牌牌，更重的是追求人生價值，她知道她每次出賽，不但是為了自己，也鼓勵台灣社會，激勵更多年輕人去勇敢實現夢想。

國內女子舉重金牌選手郭婞淳今天上午受邀在台東縣國中小學校長會議上演講，她公開宣布...
國內女子舉重金牌選手郭婞淳今天上午受邀在台東縣國中小學校長會議上演講，她公開宣布2020東京奧運之後就退休，不再出賽，退休後最想做的就是回台東開一間早餐店。記者羅紹平／攝影
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郭婞淳也是這期間她承受許多壓力，但她總是告訴自己要勇敢，要正向面對，她才能在遭遇挫折時，一次又一次的站起來，她說，2020東京奧運後，她就要退休，退休後要以遊客而不是選手的身分到世界各國走走，然後再回到台東開一間早餐店，開早餐店才是她退休最想做的事，她說，早餐對每個人都很重要， 尤其對運動員及學生更為重要，她希望開早餐店來回饋台東的選手與學生。

郭婞淳舉重里約奧運
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