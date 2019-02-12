首爾、平壤攜手 南北韓聯合申辦2032年奧運

2019-02-12 14:40 中央社 首爾12日專電



首爾市與北韓平壤確定要聯合申辦2032年奧運會，這將是奧運史上首次由兩地聯合申辦。 美聯社 分享 facebook

大韓體育會11日在忠清北道鎮川選手村召開定期大議員總會，投票決定由首爾市與北韓平壤聯合申辦2032年奧運會。這將是奧運史上首次由兩地聯合申辦。

南韓總統文在寅與北韓國務委員會委員長金正恩於去年9月19日在平壤百花園迎賓館舉行第3次文金會後發表「平壤共同宣言」時，就推進聯合申辦2032年夏季奧運會達成共識。

南韓聯合新聞通訊社指出，北韓申辦城市實際上已花落平壤，首爾市當天也以過半數優勢擊敗唯一的競爭對手釜山廣域市成功獲選。首爾市與平壤距離較近，又在南北韓交流合作、舉辦國際大賽經驗和基礎設施方面占據絕對優勢。

首爾將接受由文化體育觀光部、企劃財政部實施的政府評價。評價結束後，文化體育觀光部將向國際奧會遞交政府保證書、申辦奧運會的申請書。

另有分析認為，「實現半島和平、和解與統一」這一巨大意義將在今後南北韓聯合申奧過程發揮凸出作用，但瞬息萬變的半島局勢和政治外交變數將成為風險要素。

報導指出，據首爾市政府去年提交的評估資料顯示，南北韓如能合辦2032年奧運會，需在15天內舉辦33個專案，預算金額約為3兆8570億韓元（約合新台幣1057.58億元），首爾和中央政府將分別承擔30%，其餘40%由奧運會組委會負擔。

首爾將積極回應國際奧會提出的實效戰略，儘可能利用現有設施而不新建體育場館，但考慮到北韓基礎設施薄弱缺失等情況，預計上述費用將有所增加。

報導指出，首爾市長朴元淳表示，1988年的漢城（現首爾）奧運會為東西方冷戰格局注入暖流，平昌冬奧會成為南北韓和解的試金石，南北韓如能成功申辦2032年奧運會，將為半島和平劃上圓滿句號。為此，首爾將與中央政府積極合作，踏實穩妥做好準備，迎接半島全新時代的到來。