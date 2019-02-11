滑雪／馮恩傳奇寫句點 生涯最終戰拿下銅牌

2019-02-11 15:49 世界日報 體育新聞組／綜合報導



資料來源：Andreas Gustafsson

2019高山滑雪世錦賽，10日的女子降滑賽（downhill），美國滑雪天后馮恩（Lindsey Vonn）拿下銅牌，為生涯最後一戰劃下完美句點，並改寫了2年前自己所創的紀錄，成為世錦賽最年長的得牌選手。

馮恩是高山滑雪史上最成功的女子選手、美國最偉大的滑雪選手，最後一次從旗門出來，完成最後一次下坡滑雪，告別賽和她輝煌的生涯一致：歷史、戲劇且充滿情感，馮恩雖然沒有拿下勝利，但這一點都無損她的歷史定位。

馮恩5天前才在超級大迴轉（super-G）賽中重摔，留下左眼黑眼圈和瘀傷的肋骨，3個月前她的左膝韌帶才撕裂傷過，生涯最後一站能站上頒獎台，對遍體鱗傷的馮恩來說，已是最大的安慰。馮恩賽後流了許多眼淚，就像是已經全部奉獻給高山滑雪，如同膝蓋的軟骨已消磨殆盡。

馮恩說：「我竭盡全力了，在上一場受傷前，我就已經非常疼痛，尤其是脖子，我知道這次是最後一次克服傷痛，而且我也做到了，每個運動員都有自己的障礙，我今天征服了他們。」

當馮恩通過終點後，瑞典傳奇選手史丹馬克（Ingemar Stenmark）也上前擁抱她，史上僅史丹馬克的86座世界杯分站賽冠軍，比馮恩82座多。馮恩說：「史丹馬克是高山滑雪的偶像和傳奇，他並不喜歡鎂光燈，我很感謝他在終點等我，這是我職業生涯的完美結局。」

34歲的馮恩可以邁向人生下一個階段，可能去演戲、生孩子或是開創新事業，馮恩說：「我從2歲就開始滑雪了，感覺過了很久，不過回到現實世界，30歲是新的20歲，我還超級年輕，還有很多期待。」