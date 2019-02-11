路跑／台日雙城交流 台北好手愛媛馬獲佳績

2019-02-11 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



選手李銘勝、溫連忠完成比賽。圖／台北市體育局提供 分享 facebook 台北市與四國愛媛縣松山市103年締結為姊妹市，雙城進行體育、文化交流行之有年，今年再獲愛媛縣松山市邀請，參加10日登場的第57屆愛媛馬拉松，台北市派出多名好手參賽，北市選手不畏9度低溫傳捷報，李銘勝以2小時33分44秒奪得男子組第13名（30歲以上組第5名），溫連忠則以2小時34分26秒拿下男子組第17名（30歲以下組第9名）。

本屆愛媛馬拉松共1萬318名跑者參賽，北市代表好手包括2018靜岡馬拉松29歲以下男子組第1名的溫連忠、106年全國運男子組馬拉松第3名的李銘勝，以及長跑好手賴怡廷、張致遠等4位好手。

儘管現場天候多雲，且氣溫僅9度左右，台北好手仍獲佳績，賴怡廷及張致遠亦分別取得2小時44分41秒、2小時59分02秒。

台北市與愛媛縣松山市締結姊妹市邁入第5個年頭，104年2月台北市首次組織觀摩團前往進行體育交流，104年至106年台北馬拉松亦特別邀請松山市選手代表參賽。台北市亦於105年至107年遴派選手前往松山市參加愛媛馬拉松。