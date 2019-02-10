網球／挑戰首冠失利 謝政鵬索菲亞「銀」恨仍寫新猷

2019-02-10 21:29 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



我國網將「A鵬」謝政鵬。 圖／海碩整合行銷提供（資料照） 分享 facebook

生涯首度闖進ATP巡迴賽的決賽舞台，「A鵬」謝政鵬今天挑戰索菲亞公開賽金盃卻差了一步，他和印尼搭檔朗卡特（Christopher Rungkat）挑戰有大滿貫金盃資歷的對手沒能再闖關，纏戰到「超級搶10」後以2：6、6：4、2：10落敗，不過亞軍成績仍寫下個人新猷。

謝政鵬目前世界排名77，朗卡特世界排名100，兩人近兩年都有合作紀錄，今年更是從開季就一路攜手，前兩站在法國參加ATP挑戰賽雖都「一輪遊」，轉戰保加利亞卻拍出驚奇，以未失一盤之姿闖決賽，不論是搭檔或是個人都是首度打進巡迴賽最終戰。

台印組合最終戰對手是奧地利梅哲（Jurgen Melzer）／克羅埃西亞梅克提奇（Nikola Mektic），37歲的梅哲單打最高世界排名曾到第9位，單打代表作是2010年法網擊敗當時世界第3、現今世界球王約克維奇（Novak Djokovic）闖進4強，去年宣布從單打戰場退役。

梅哲雙打排名最高曾到第6位，目前雖只有292，但過去戰功不少，包括2010年溫布頓男雙冠軍、2011年美網男雙冠軍，另外是2011年溫布頓混雙冠軍，生涯共摘下13座ATP巡迴賽金盃。

30歲的梅克提奇目前世界排名15，2017年和18年各打下2冠，和梅哲去年美網攜手打進第三輪；今年第4站兩人再攜手就闖最終戰，今天更是一下場就率先破發，一度取得4：1領先；台印組合第7局本有兩次破發機會卻都沒把握，反讓對手連保帶破，花不到半小時就收下首盤。

第二盤台印組合把握住第9局的破發機會，盤末點也扛住關鍵分壓力，以6：4扳平盤數，也將戰局逼到「超級搶10」，但決勝盤開始只保住第1個發球分、陷入1：9落後，最終以2：10讓出勝利。

索菲亞公開賽屬ATP 250分賽事，總獎金58萬6140歐元（約2千萬台幣），雙打冠軍可獲得250分積分和29650歐元獎金（約1百萬台幣），亞軍則可獲得150分積分和共享15200歐元（約53萬台幣）獎金，為自己賺來一個大紅包。