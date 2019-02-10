網球／力圖終結冠軍荒 松加蒙佩利爾戰同胞

2019-02-10 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



松加。 新華社 分享 facebook 去年4月動了膝蓋手術，法國網球名將「阿里」松加（Jo-Wilfried Tsonga）整整缺席賽場7個月，復出後也是勝少敗多，但他本周在蒙佩利爾一路闖關，不但突破自己的4強「魔咒」，台灣時間今天晚上將和同胞赫伯特（Pierre-Hugues Herbert）爭冠。

松加動刀前，曾在蒙佩利爾公開賽打進4強，但敗給同胞普耶（Lucas Pouille）；事實上，他過去3度闖蒙佩利爾4強，勝場卻沒開張，2010年輸給法國「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils），17年不敵德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev），去年又敗在普耶拍下。

直到今年，持外卡參賽的松加終於突破，他只花69分鐘就以6：1、6：3擊敗摩爾多瓦對手阿爾伯特（Radu Albot），讓他滿意說：「對我這方來說，這是場好比賽，我表現得很好，非常積極，希望決賽也能有同樣表現。」

動刀後還沒闖進最終戰的松加也提到，已經很開心本周表現，決賽將全力以赴，期待突破15個月的「冠軍荒」。

松加世界排名最高曾到第5位，傷後排名一路下滑，目前210，闖進生涯第29場ATP巡迴賽決賽，今天將尋求生涯第17冠；他和赫伯特過去兩次交手取得全勝戰績，不對目前世界排名44的赫伯特今年已經2冠在手，4強賽又以6：2、7：5拍下捷克好手柏帝奇（Tomas Berdych），今晚將挑戰維持本季決賽百分百勝率。