滑雪／滑雪天后馮恩將迎生涯最終戰

2019-02-10 16:07 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



滑雪天后馮恩將迎生涯最終戰。 美聯社 分享 facebook

世界高山滑雪錦標賽今年在瑞典奧勒舉行，這場是美國高山滑雪天后馮恩（Lindsey Vonn）職業生涯最後一站，她計畫在周日的滑降賽（downhill）後退休。

馮恩5日在超級大迴轉（Super G）賽中重摔，她和隊友幾天後在Instagram上傳了一張照片，馮恩的右眼周圍紅腫，像是打完拳擊賽，而隊友蘿絲（Laurenne Ross）則是右臀一片瘀青，34歲的馮恩表示：「滑降不是一項健康的運動，每天都會有人摔倒。」

馮恩去年11月訓練意外，左側膝蓋韌帶再度受傷，儘管積極復健，但仍舊無法回到過往水準，馮恩說：「我再也無法突破極限了，我已經從太多的傷病中恢復，我沒有辦法繼續比賽，這就是人生，不是每個人都能像布雷迪（Tom Brady）一樣，能不斷拿下超級盃。」

馮恩生涯共拿下過82座世界盃的分站冠軍，是高山滑雪史上成就最高的女子選手，冠軍數僅次於瑞典名將史坦馬克（Ingemar Stenmark）86座；馮恩在冬奧拿下3面獎牌（1金2銅），世錦賽拿下7面獎牌（2金3銀2銅），她最為人知的，是曾和高球巨星老虎伍茲（Tiger Woods）有過一段戀情。

馮恩退休也收到各界祝福，其中1970年代美國女網名將金恩（Billie Jean King），也在推特上說道：「你是一個永不放棄的真正冠軍。」

馮恩表示：「你找不到像高山滑雪一樣，能讓你感受腎上腺素和速度感的運動，我開過一級方程式賽車，但那感覺不一樣，身體有車子保護；退休後我得快轉，我不知道怎麼填補沒比賽的日子，這點令人沮喪，因為在公共滑雪場我不能滑很快。」