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職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站 228小巨蛋舞動

2019-02-09 16:56聯合報 記者林宋以情╱即時報導

世界「舞」林高手將飛抵台灣，爭取舞壇冠軍寶座，社團法人中華國際運動舞蹈發展協會將於2月28日，於台北小巨蛋舉辦2019 職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站，多位世界前24強的摩登舞與拉丁舞選手將齊聚台灣，展現絕倫舞技。

第11年在台舉辦，職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站為WDC世界舞蹈總會（World Dance Council）認可為2019年度世界積分系列賽事之一，獎金高達新台幣330萬元，吸引世界各地頂尖好手來台爭霸，屆時將有來自30個國家，逾1000名選手報名參賽，賽程精采可期。

目前當紅的世界前六名選手，2019英國公開賽摩登舞世界冠軍英國安德烈/薩拉（Andrea Ghigiarelli & Sara Andracchio）、亞軍義大利組合瓦萊里奧／莫妮卡（Valerio Colantoni & Monica Nigro），以及德國搭檔季軍多莫／娜塔莎（Domen Krapez & Natascha Karabey）皆已報名參賽，觀眾將有機會近距離觀賞世界各國選手同場較勁，帶給台灣觀眾震撼的視覺饗宴。

主辦單位為感謝粉絲們對賽事的支持，特地在小巨蛋2樓迴廊設立「闖關活動攤位區」，觀眾憑入場手環即可換取闖關卷，並於闖關完成後獲得闖關好禮。現場憑票入場的觀眾亦可獲取小禮物及抽獎機會等好禮，賽事及售票等相關資訊請參考大會官方網站https://www.tisdda.org

職業國標舞世界大賽亞巡賽臺北站2月28日小巨蛋登場。圖／體育署提供
職業國標舞世界大賽亞巡賽臺北站2月28日小巨蛋登場。圖／體育署提供
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