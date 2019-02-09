職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站 228小巨蛋舞動

2019-02-09 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



世界「舞」林高手將飛抵台灣，爭取舞壇冠軍寶座，社團法人中華國際運動舞蹈發展協會將於2月28日，於台北小巨蛋舉辦2019 職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站，多位世界前24強的摩登舞與拉丁舞選手將齊聚台灣，展現絕倫舞技。

第11年在台舉辦，職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站為WDC世界舞蹈總會（World Dance Council）認可為2019年度世界積分系列賽事之一，獎金高達新台幣330萬元，吸引世界各地頂尖好手來台爭霸，屆時將有來自30個國家，逾1000名選手報名參賽，賽程精采可期。

目前當紅的世界前六名選手，2019英國公開賽摩登舞世界冠軍英國安德烈/薩拉（Andrea Ghigiarelli & Sara Andracchio）、亞軍義大利組合瓦萊里奧／莫妮卡（Valerio Colantoni & Monica Nigro），以及德國搭檔季軍多莫／娜塔莎（Domen Krapez & Natascha Karabey）皆已報名參賽，觀眾將有機會近距離觀賞世界各國選手同場較勁，帶給台灣觀眾震撼的視覺饗宴。