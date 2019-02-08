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超級盃打賭輸了 加州州長穿布雷迪球衣做公益

2019-02-08 15:00世界日報 編譯組／綜合報導

紐森州長超級盃打賭輸了，穿上布雷迪球衣在遊民收容所打工。 世界日報
紐森州長超級盃打賭輸了，穿上布雷迪球衣在遊民收容所打工。 世界日報
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加州州長紐森（Gavin Newsom）與洛杉磯市議會議長魏森（Herb Wesson）6日不約而同身穿新英格蘭愛國者隊四分衛布雷迪（Tom Brady）12背號戰袍，因為他們與麻州州長貝克（Charlie Baker）以及波士頓市議會議長坎貝爾（Andrea Campbell）打賭超級盃賭輸了。

由於洛杉磯公羊隊在超級盃輸給愛國者隊，紐森依約定穿上布雷迪戰袍進行勞動服務。十分重視遊民問題的他選擇沙加緬度（Sacramento）一家遊民收容所打工。

紐森戴上透明塑膠手套為收容所食客服務，不時解下圍兜和他們聊天，他還煞有其事打掃地上垃圾，一名收容所女工為他捧畚箕。但最有趣的是，不管他做什麼旁邊都有媒體在拍照。

當一名食客挖苦紐森穿布雷迪戰袍，紐森說他知道他不該穿這件球衣，不但他提醒大家布雷迪老家在舊金山灣區聖馬刁（San Mateo），所以布雷迪是「加州人」。但紐森承認穿這球衣很傷心，他本人是蒙坦納（Joe Montana）粉絲。

魏森按照約定穿布雷迪戰袍出席賽後第一場市議會。他說，其實他不在乎輸給坎貝爾，因她是波士頓市議會史上首位非裔議長。

超級盃愛國者Tom Brady
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