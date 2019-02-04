親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
中職薪水演進
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

要交通部出面！ 機師工會：不再與華航單獨協商

苦！這些人圍爐夜還在「假日門市」堅守崗位

運動筆記東京馬拉松 應援路線規劃我想跑步！慢跑給你安靜的力量
健行筆記野行．也行－豐山千人洞探險趣【調查】2018健行大調查－系列一／登山習慣篇
NBA2019新春賀歲- 幕後花絮林書豪當週精彩好球 (1月28日-2月3日)

超級盃廣告 大玩復古與人工智慧創意

2019-02-04 18:42中央社 亞特蘭大3日綜合外電報導

美式足球聯盟NFL超級盃打得火熱，比賽間放送的電視廣告向來更是眾所矚目焦點，今年的廣告避開政治敏感議題，大玩復古與人工智慧創意，呈現時空穿越與科技詼諧的趣味。

西北大學（Northwestern University）凱洛格管理學院（Kellogg School of Management）行銷學教授寇金茲（Tim Calkins）分析本屆超級盃（Super Bowl）的電視廣告表示，相較於前幾年，一般來說，今年品牌業者偏好較軟性的題材，避開政治敏感議題，並聚焦於幽默或振奮人心的主題。

啤酒商安海斯-布希英博（Anheuser-Busch InBev）的百威啤酒（Budweiser）副品牌百威淡啤（BudLight）與AT&T公司（AT&T Inc.）旗下的華納媒體（WarnerMedia）分支HBO合作，發表相似於影集「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）當中長槍武士對決的橋段，結局是「百威武士」（Bud Knight）之死的廣告。

根據追蹤美國電視廣告和數位即時回應的iSpot，結尾置入這部熱門影集最後一季宣傳的廣告，於超級盃中場時間獲得將近1億5000萬次的社群曝光（socialimpressions）。

寇金茲表示：「很顯然他們試圖獲得年輕消費者共鳴，並藉著與『冰與火之歌：權力遊戲』的合作夥伴關係達到這個目的。」

另一支廣告則是百威淡啤自誇釀造成分不含玉米糖漿，並刻意點名對手品牌美樂淡啤酒（Miller Light）和庫爾斯淡啤酒（Coors Light），因這兩款摻入向來飽受健康倡導者批評的玉米糖漿。

這支廣告掀起爭議，美國國家玉米種植協會（National Corn Growers Association）藉著推特貼文嚴詞回擊。

美國國家玉米種植協會針對百威淡啤的貼文說：「美國玉米農民對你們感到失望，我們協會在此奉陪，我們樂意和你們討論關於玉米的諸多好處。」

此外，在所有每30秒平均要價520萬美元（新台幣1.6億元）的廣告中，包括推崇與唱衰機器人與人工智慧的主題，占了相當的篇幅。

家庭安全業者SimpliSafe警告觀眾人工智慧不是萬能，並於廣告中凸顯智慧喇叭的危險性，以及家是人們應覺得安全所在的主題。

其他廠牌包括網路搜尋引擎巨擘谷歌（Google）與汽車製造商賓士（Mercedes-Benz）則標榜他們產品的科技創新，像是藉著谷歌的語言翻譯，以及賓士車款的智能聲控可讓人們更貼近彼此或使生活更便利。

寇金茲表示：「今年真可說是超級盃的科技年。」

美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）則是以虛構的故障橋段，消遣自有品牌的語音驅動人工智慧居家助理Alexa。這則廣告的主角是演員哈里遜福特（HarrisonFord），他試圖阻止戴著Alexa聲控項圈的狗狂吠，因牠利用網購不停下訂狗飼料。

女性名流與婦女權益的題材也是今年廣告的主題。

交友軟體Bumble今年的超級盃廣告找來小威廉絲（Serena Williams）代言，並直接訴求女性觀眾。

超級盃小威廉絲
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

第6枚超級盃冠軍戒到手 布雷迪打算繼續拚

2019-02-04 15:38

超級盃／愛國者13:3擊敗公羊 奪隊史第六冠

2019-02-04 11:10

愛國者6捧超級盃 41歲布雷迪歷史留名

2019-02-04 15:39

超級盃／世代對決 41歲布雷迪歷史留名

2019-02-04 12:19

超級盃／中場表演挨轟無聊 球迷爭相合法下注

2019-02-04 12:16

田徑／赴美移訓 楊俊瀚飆金迎春

2019-02-03 23:44

女壘／備戰奧運資格賽 澳洲移訓不敵大陸

2019-02-03 23:39

超級盃／賭金飆60億美元新高

2019-02-03 22:58

超級盃／30秒廣告 要價525萬美元

2019-02-03 22:57

超級盃／雞翅配賽事 吃掉13.8億支

2019-02-03 22:57

亞太盃女壘／8局再見失誤 中華隊輸大陸隊無緣冠軍

2019-02-03 16:54

田徑／楊俊瀚美國移訓室內賽 60公尺創最佳奪金

2019-02-03 15:47

超級盃／球迷懶人包 8大門道成內行

2019-02-03 15:38

超級盃／首支錄用黑人及同性戀球員 公羊再打造男性啦啦隊員首例

2019-02-03 15:15

超級盃／雞難日！全美估計將吃掉13.8億隻雞翅

2019-02-03 15:09

超級盃／挑戰美式足球？ 奧運短跑名將柏特引起關注

2019-02-03 14:01

超級盃／公羊兩男啦啦隊員 克服嘲笑辱罵創歷史

2019-02-03 13:55

超級盃／華倫比提上錯天堂投錯胎 與公羊驚人巧合

2019-02-03 13:53

田徑／稱霸亞洲放眼世界 陳奎儒過年不給教練假

2019-02-03 11:18

羽球／最年輕國家隊總教練 賴建誠執教風格很潮

2019-02-03 11:16

射擊／呂紹全換槍 力拚東京奧運門票

2019-02-03 11:13

超級盃／布雷迪是否被擒殺？上億人次關注

2019-02-03 10:11

亞足賽／卡達踢出冠軍 歸功長期計畫

2019-02-02 23:43

超級盃／愛國者對公羊 上演世代對決將改寫歷史

2019-02-02 22:28

NFL╱「經驗致勝」美聯社看好愛國者再奪冠

2019-02-02 15:45

足球╱10年老隊長未被續約 今夏恐離開曼聯

2019-02-02 15:30

重返榮耀 美少女體操影片4000萬人瘋傳

2019-02-02 14:52

倫瑟斯頓女網／張凱貞、徐竫雯合拍 收新年首冠

2019-02-02 13:36

亞足賽／卡達勝日本稱霸 主辦世足添氣勢

2019-02-02 08:26

亞足賽／阿里進球破紀錄 卡達踢垮日本奪首冠

2019-02-02 00:02

防酷暑奪命 2020東奧將設極端天氣監測中心

2019-02-01 19:53

網球／張凱貞徐竫雯聯手 闖進倫瑟斯頓女雙決賽

2019-02-01 19:39

超級盃／世代對決 四分衛差17歲、教頭差33歲

2019-02-01 18:15

超級盃／中場秀風波不斷 10萬人連署籲魔力紅退出

2019-02-01 18:00

超級盃／知名電玩遊戲預測 公羊將戰勝愛國者

2019-02-01 17:08

超級盃／廣告史演進 女性賦權與社會議題成焦點

2019-02-01 17:06

超級盃／糗布雷迪「作弊生」 匹茲堡電視台員工被炒

2019-02-01 15:43

超級盃全美陷入瘋狂 為何華人不愛美式足球？

2019-01-30 07:00
看更多

熱門文章

NBA／柯瑞手感冷 勇士照贏

2019-02-03 23:49

HBL／運動員沒放假權 松山拚3連霸到校圍爐

2019-02-04 08:00

NBA／厄文30分11助攻 綠衫軍終結雷霆7連勝

2019-02-04 08:37

NBA／哈登差點「5X5」 敵隊教頭讚無私

2019-02-03 23:48

田徑／赴美移訓 楊俊瀚飆金迎春

2019-02-03 23:44

超級盃／愛國者13:3擊敗公羊 奪隊史第六冠

2019-02-04 11:10

超級盃／米契爾奮力達陣 愛國者苦戰力擒公羊

2019-02-04 11:14

NBA／伊巴卡連6場雙十 暴龍以逸待勞輕取快艇

2019-02-04 09:40

NBA／灰熊雙星聯手搶勝 尼克主場14連敗創紀錄

2019-02-04 10:20

超級盃／世代對決 41歲布雷迪歷史留名

2019-02-04 12:19

棒球／棒壘返奧運 僅6張門票搶破頭

2019-02-03 23:42

我想跑步！慢跑給你安靜的力量

2019-02-04 08:15

湖人鵜鶘交易 魔術強森小氣？

2019-02-04 15:07

超級盃／中場表演挨轟無聊 球迷爭相合法下注

2019-02-04 12:16

UBA／8強年後開打 3奪冠熱門各有「心事」待解

2019-02-04 08:00

UBA／8強戰教練喊難打 陳子威：菜鳥最沒壓力

2019-02-04 08:00

第6枚超級盃冠軍戒到手 布雷迪打算繼續拚

2019-02-04 15:38

中職／4隊放年假 猿提早開工

2019-02-03 23:36

超級盃／賭金飆60億美元新高

2019-02-03 22:58

日職／不只大谷雙刀流 松坂大輔春訓展現強打實力

2019-02-04 10:06

HBL／普門女籃拚3連霸赴日「寒戰」 練到除夕

2019-02-04 08:00

NBA／他不打「三分球大賽」浪花兄弟對決破局

2019-02-04 15:09

NBA／今日戰績表 雷霆衛少大三元仍不敵綠衫軍

2019-02-04 07:59

NBA／穿上7號衣 杜蘭特、詹皇挺卡普尼克

2019-02-04 15:09

愛國者6捧超級盃 41歲布雷迪歷史留名

2019-02-04 15:39

超級盃／30秒廣告 要價525萬美元

2019-02-03 22:57

東京馬拉松 應援路線規劃

2019-02-04 08:18

超級盃／雞翅配賽事 吃掉13.8億支

2019-02-03 22:57

NBA／恐龍「以逸待勞」輕取快艇

2019-02-04 15:08

海外賽事／慶州櫻花馬 30公里賽道跑馬也浪漫

2019-02-04 08:10

女壘／備戰奧運資格賽 澳洲移訓不敵大陸

2019-02-03 23:39

NBA／厄文飆30分 終結雷霆7連勝

2019-02-04 15:08

傳奇四分衛布雷迪6奪超級盃 笑傲聯盟

2019-02-04 15:39

NFL超級盃 公羊兩名男啦啦隊員舞出歷史

2019-02-04 15:36

超級盃廣告 大玩復古與人工智慧創意

2019-02-04 18:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top