愛國者6捧超級盃 41歲布雷迪歷史留名

第53屆職業美式足球超級盃(Super Bowl)冠軍賽，3日晚在號稱目前全美最新、最貴16億元打造的亞特蘭大賓士球場(Mercedes-Benz Stadium)開戰。新英格蘭愛國者隊以13比3擊敗洛杉磯公羊隊，摘下象徵美足總冠軍的藍巴迪獎盃(Lombardi Trophy)。愛國者隊戰績與匹茲堡鋼鐵人隊齊名，同樣累積取得六座超級盃總冠軍，成為美足史上與本世紀最偉大的美足球隊。

就在3日這一天，41歲的愛國者隊四分衛布雷迪(Tom Brady)讓自己在職業美式足球聯盟(NFL)歷史留名，創下在超級盃第六度勝利的風光紀錄，率領新英格蘭愛國者隊(New England Patriots)以13-3的比數，戰勝洛杉磯公羊隊(Los Angeles Rams)。

布雷迪成為NFL史上第一位曾經贏得六次超級盃的球員。他第一次嘗到超級盃勝利滋味是在2002年，帶領愛國者隊拿下獎盃，距今已是17年前。

愛國者隊接球員艾都曼(Julian Edelman)，以10次成功接球、拿到141碼，成為該隊進攻的主要關鍵，拿下本次超級盃的最佳球員獎(MVP)。

這場比賽兩隊祭出嚴密防守，使得總比分出現有史以來的新低。比賽一直到第三節結束前戰情都呈現膠著狀態，洛杉磯一直被新英格蘭壓著打，在攻防各方面的表現愛國者隊都優於公羊隊。

在比賽進入第4節尾聲時，愛國者隊菜鳥跑鋒米切爾(Sony Michel)的關鍵達陣，締造了愛國者隊的成功。愛國者隊如今已經追平了匹茲堡鋼人隊(Pittsburgh Steelers)所保持，曾經六度贏得超級盃的紀錄。

這場比賽愛國者隊與公羊隊硬碰硬，結果是兩隊陷入膠著戰，兩邊進攻攻勢都無法獲得突破。兩隊在3-3比數僵持甚久，直到比賽結束前倒數7分鐘，愛國者終於秀出超前達陣。

超級盃上一次在上半場有這樣低的分數賽事，要追溯至1975年的匹茲堡鋼鐵人與明尼蘇達維京人的比賽，那一場比賽上半場是以2比0做收。愛國者隊這次摘冠的內容與以往或許有所不同，但過程很類似，總教練畢利奇克(Bill Belichick)與四分衛布雷迪(Tom Brady)師徒兩人攜手九次打進超級盃，有八次都是在比賽進入第四節後做出勝負。

愛國者這次拿下超級盃勝利，在NFL歷史上將成為比其他球隊更為非凡的傳奇。已逾不惑之年的布雷迪，這個球季開打之後經常有低於個人水準的失常表現，使得外界對於愛國者隊能否拿下第六度超級盃勝利抱著觀望態度。就在愛國者3日取得最後勝利之前，對於某些球迷來說，甚至認為「贏球」恐怕是不太可能實現的願望。

愛國者隊靠著堅固防守，成功抵擋了公羊者隊14記首攻，3日兩隊比數也創下超級盃有史以來最低分數紀錄。

愛國者隊能夠獲勝，明星邊鋒葛朗考斯基(Rob Gronkowski)功不可沒。愛國者在第四節關鍵進攻時，兩度接住傳球，協助米切爾達陣。

中場表演挨轟無聊

搖滾團體「魔力紅」(Maroon 5)擔綱超級盃中場表演卻走音，串場不流暢挨轟；美聯社指出，魔力紅這場表演「空洞、無聊、基本、想睡、可忽略、不滿足且不必要」，就連合唱團的領銜主唱都走音。

魔力紅主唱亞當李維(Adam Levine)與團員們在煙火絢麗的舞台上演唱組曲，從「快要窒息」(Harder to Breathe)到成名曲「這種愛」(This Love)，一切演出看似順遂，直到他們打趣說：「真正的音樂奇才不需要介紹」。

饒舌歌手崔維斯史考特(Travis Scott)試圖以饒舌樂曲帶動氣氛，但他的聲音被轟隆焰火聲給掩蓋，演唱內容更像干擾音；史考特表演時，李維在一旁詭異地舞動身軀，就像第49屆超級盃的饒舌女歌手梅西埃利奧特(Missy Elliott)的表演；最後，史考特向後倒向觀眾，在觀眾抬舉下退場。

球迷爭相合法下注

另外，今年超級盃是最高法院去年裁決解禁運動賭博後，今年首場開放賭博的大型賽事，除了內華達州外的球迷爭相合法下注。