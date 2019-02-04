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NFL超級盃 公羊兩名男啦啦隊員舞出歷史

2019-02-04 15:36中央社 亞特蘭大3日綜合外電報導

傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）和新英格蘭愛國者今天以13比3贏得職業美式足球聯盟NFL第53屆超級盃、改寫歷史的同時，洛杉磯公羊兩名男啦啦隊員也在寫下另一項新頁。

法新社報導，詹寧斯（Napoleon Jinnies）和貝隆（Quinton Peron）是公羊40人啦啦隊大軍成員，不僅創下聯盟歷史，如今更是頭兩位在超級盃表演的男舞者啦啦隊員。

有些球迷認為NFL啦啦隊應該保留給女性，對兩人十分不友善。26歲的貝隆告訴「洛杉磯時報」：「無論外頭有多大的風風雨雨，我們都能承受…因為我們的家人、隊上的女孩們和洛杉磯市都是我們的後盾，他們力挺我們。」

公羊賽季之初並沒有打算網羅男性加入啦啦隊。但職業舞者兼編舞家貝隆有次看美國職籃NBA洛杉磯湖人的比賽時，在比賽暫停期間看到湖人女郎勁舞娛樂球迷，讓他有了參加選拔的念頭。

職業舞者兼美妝師詹寧斯則是與其他舞者聊天時有了類似想法，「我們閒聊選拔的事，我心想，『何不去現場試試？』」

對詹寧斯而言，他和貝隆奠定的成就是反映出洛杉磯的多元性。

他說：「洛杉磯有很多不同文化、不同背景的人。我認為隊上每一個人反映出這點是很重要的，從場上的球員、場邊的教練，甚至我們啦啦隊都是。」

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