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傳奇四分衛布雷迪6奪超級盃 笑傲聯盟

2019-02-04 15:39中央社 亞特蘭大3日綜合外電報導

新英格蘭愛國者今天在職業美式足球聯盟NFL第53屆超級盃以13比3擒服洛杉磯公羊，拿下追平NFL球隊紀錄的隊史第6座冠軍，傳奇四分衛布雷迪也6度拿到冠軍戒，史上第一人。

布雷迪（Tom Brady）今年是第9次打進超級盃，他在6度贏得超級盃冠軍龍巴迪獎盃（Lombardi Trophy）後，成為NFL史上唯一一人，他也是史上摘下超級盃最老的四分衛。布雷迪首次高舉這座冠軍獎盃是在2002年，距今已17個年頭。

在此之前，匹茲堡鋼人是NFL僅有6次奪下超級盃的勁旅。

愛國者外接員艾德曼（Julian Edelman）10次接獲傳球，合計推進141碼，榮膺本屆超級盃最有價值球員（MVP）殊榮。

賽前，這場比賽被標榜為四分衛與總教練的世代對決，41歲的布雷迪對上24歲的公羊四分衛高夫（JaredGoff），66歲的愛國者老教頭畢利契克（BillBelichick）則要和年僅33歲的公羊菜鳥教頭麥克維（Sean McVay）一較高下。

不料這場比賽演變成踢球員決勝負，全場兩隊僅有一次達陣成功，其餘分數皆靠踢進球門而來。第3節結束，雙方連一次達陣也沒有。

終場愛國者與公羊合得16分，寫下超級盃史上的最低紀錄。1973年，邁阿密海豚以14比7力克華盛頓紅人，兩隊合力攻下21分是舊記錄。

這場於亞特蘭大市造型走未來風的梅賽德斯-賓士體育場（Mercedes-Benz Stadium）舉行的超級盃，前兩節兩隊展現強悍的防守功夫。布雷迪本場第一次傳球就遭到攔截。

愛國者隊戈斯特科夫斯基（Stephen Gostkowski）第2節藉由一次42碼射門得手，彌補自己首節46碼踢球的失手，突破兩隊始終攻不下城池的僵局，為愛國者取得3比0領先。

這是超級盃史上上半場第2低的總得分。1975年，匹茲堡鋼人前兩節打完只以2比0領先明尼蘇達維京人，創這項美式足球總冠軍戰盛事上半場最低得分紀錄。

公羊踢球員祖爾萊恩（Greg Zuerlein）第3節還剩2分11秒時53碼遠射踢進球門，雙方3比3平手。第3節結束兩隊3比3，這是超級盃史上首次3節打完沒有一次達陣成功。

來到關鍵第4節，布雷迪總算以傳球打開進攻開關，終結超級盃最長的達陣荒。終場前7分鐘，布雷迪29碼傳球給邊鋒葛隆柯斯基（Rob Gronkowski），愛國者距公羊達陣區僅2碼，接著菜鳥跑衛麥可（Sony Michel）2碼突圍達陣，加上加踢得手，愛國者以10比3再度超前。

戈斯特科夫斯基在比賽尾聲再踢進3分，讓愛國者吞下定心丸，最終以13比3拿下冠軍，66歲的畢利契克也晉身史上摘下超級盃最年長的教頭。

布雷迪賽後表示：「這是難以置信的一年，我們拚盡了一切才獲得此榮耀。能贏真令人不敢相信....要是我們進攻表現好一點就好了，但我們還是贏了。我為隊友感到非常高興，我們全部都美夢成真了。」

超級盃愛國者NFL
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