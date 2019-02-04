超級盃／世代對決 41歲布雷迪歷史留名

布雷迪歷史留名。 路透 分享 facebook 第53屆職業美式足球超級盃(Super Bowl)冠軍賽，昨日在號稱目前全美最新、最貴16億元打造的亞特蘭大賓士球場(Mercedes-Benz Stadium)開戰。新英格蘭愛國者隊以13比3擊敗洛杉磯公羊隊，摘下象徵美足總冠軍的藍巴迪獎盃(Lombardi Trophy)。愛國者隊戰績與匹茲堡鋼鐵人隊齊名，同樣累積取得六座超級盃總冠軍，成為美足史上與本世紀最偉大的美足球隊。

就在這一天，41歲的愛國者隊四分衛布雷迪(Tom Brady)讓自己在職業美式足球聯盟(NFL)歷史留名，創下在超級盃第六度勝利的風光紀錄，率領新英格蘭愛國者隊(New England Patriots)以13：3的比數，戰勝洛杉磯公羊隊(Los Angeles Rams)。

布雷迪成為NFL史上第一位曾經贏得六次超級盃的球員。他第一次嘗到超級盃勝利滋味是在2002年，帶領愛國者隊拿下獎盃，距今已是17年前。

愛國者隊接球員艾都曼(Julian Edelman)，以10次成功接球、拿到141碼，成為該隊進攻的主要關鍵，拿下本次超級盃的最佳球員獎(MVP)。

這場比賽兩隊祭出嚴密防守，使得總比分出現有史以來的新低。比賽一直到第三節結束前戰情都呈現膠著狀態，洛杉磯一直被新英格蘭壓著打，在攻防各方面的表現愛國者隊都優於公羊隊。

在比賽進入第4節尾聲時，愛國者隊菜鳥跑鋒米切爾(Sony Michel)的關鍵達陣，締造了愛國者隊的成功。愛國者隊如今已經追平了匹茲堡鋼人隊(Pittsburgh Steelers)所保持，曾經六度贏得超級盃的紀錄。

在亞特蘭大賓士體育場（Mercedes-Benz Stadium）舉行的第53屆超級盃總決賽當中，愛國者隊與公羊隊硬碰硬，結果是兩隊陷入膠著戰，兩邊進攻攻勢都無法獲得突破。兩隊在3:3比數僵持甚久，直到比賽結束前倒數7分鐘，愛國者終於秀出超前達陣。

愛國者這次拿下超級盃勝利，在NFL歷史上將成為比其他球隊更為非凡的傳奇。已逾不惑之年的布雷迪，這個球季開打之後經常有低於個人水準的失常表現，使得外界對於愛國者隊能否拿下第六度超級盃勝利抱著觀望態度。就在愛國者3日取得最後勝利之前，對於某些球迷來說，甚至認為「贏球」恐怕是不太可能實現的願望。

愛國者隊靠著堅固防守，成功抵擋了公羊者隊14記首攻，3日兩隊比數也創下超級盃有史以來最低分數紀錄。

愛國者隊能夠獲勝，明星邊鋒葛朗考斯基(Rob Gronkowski)功不可沒。愛國者在第四節關鍵進攻時，兩度接住傳球，協助米切爾達陣。