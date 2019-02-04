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超級盃／米契爾奮力達陣 愛國者苦戰力擒公羊

2019-02-04 11:14tyruschen

第53屆超級盃可說充滿了許多因緣際會跟高反差。距離波士頓紅襪隊與洛杉磯道奇隊在去年世界大賽交手不到半年，同樣來自新英格蘭的愛國者及三年前剛搬回洛杉磯的公羊又在超級盃狹路相逢。而且賽前被看好將以三分之差贏得超級盃的愛國者17年前就是在總教頭畢利契克（Bill Belichick）及四分衛布雷迪（Tom Brady）帶領下擊敗當時還在聖路易的公羊拿下隊史第一座超級盃。如今這對師徒已被許多人譽為史上最偉大的教練及四分衛，反倒是搬回洛杉磯才三季就闖進超級盃的年輕公羊試圖撼動他們的王朝。結果證明薑還是老的辣，在畢利契克及布雷迪的帶領下，愛國者以13比3險勝公羊，捧回並列史上最多的第六座朗巴迪獎盃，全場接球最多141碼的接球員埃德爾曼(Julian Edelman)則笑納本屆的MVP。

本屆超級盃防守激烈無比，公羊四分衛高夫(中)遭到愛國者三位防守球員合力擒殺。 美...
本屆超級盃防守激烈無比，公羊四分衛高夫(中)遭到愛國者三位防守球員合力擒殺。 美聯社
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同時本屆超級盃也充滿著許多意外。由於兩隊進攻球員眾星雲集，相較之下防守陣容則略遜一籌，因此許多人原本預料會是一場搶分大戰。沒想到上半場結束的比數竟是超級盃史上第二低分的3:0，由愛國者取得小幅領先。身為9次打進超級盃、5屆超級盃冠軍得主紀錄保持人的布雷迪首次傳球就被公羊線衛利托頓（Cory Littleton）抄截，而且第一次在今年季後賽遭到對手擒殺。

愛國者踢球員葛斯考斯基(3號)在第一節的46碼射門未能踢進。但他不愧是5屆冠軍元...
愛國者踢球員葛斯考斯基(3號)在第一節的46碼射門未能踢進。但他不愧是5屆冠軍元老，沒有因此亂了陣腳，在第二節的42碼射門、第四節的達陣後加分，及比賽結束前1分鐘的41碼射門全都踢進！ 美聯社
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公羊的兩大進攻利器四分衛高夫及跑衛葛利（Todd Gurley）上半場表現更是乏善可陳。高夫出手傳球12次只成功5次推進52碼，葛利持球跑陣3次也只推進10碼，毫無前一戰國聯冠軍賽的明星身手。雖然愛國者上半場技高一籌，靠布雷迪傳出160碼，以及他的最佳拍檔——接球員埃德爾曼完成7次93碼接球總共推進了195碼，幾乎是公羊57碼的四倍。但愛國者也只不過靠踢球員葛斯考斯基（Stephen Gostkowski）的一記42碼3分射門，好不容易才取得上半場的領先。

公羊踢球員祖藍(右)踢進長距離的53碼射門將比數追平。 美聯社
公羊踢球員祖藍(右)踢進長距離的53碼射門將比數追平。 美聯社
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由於許多藝人聲援在賽前演奏國歌時單膝跪地，抗議種族不公卻遭各隊封殺的前舊金山49人四分衛卡普尼克（Colin Kaepernick），紛紛拒絕受邀參加超級盃的中場秀。就連最終接下表演的搖滾天團魔力紅（Maroon 5）都被超過十萬人連署呼籲他們要抵制NFL。結果魔力紅的賣力演出也不受好評，在推特上慘遭美國鄉民的冷嘲熱諷。

超級盃戰況緊張無比，但中場表演的搖滾天團魔力紅被火大的球迷冷嘲熱諷。 美聯社
超級盃戰況緊張無比，但中場表演的搖滾天團魔力紅被火大的球迷冷嘲熱諷。 美聯社
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下半場開打公羊仍無太多建樹，四分衛高夫的傳球屢遭壓制，8次第三下進攻沒有一次能夠成功完成轉換。直到第三節中段公羊表現的唯一亮點竟是棄踢員海克（Johnny Hekker）踢出創超級盃最遠紀錄的65碼棄踢，但愛國者進攻同樣一再踢到鐵板。高夫好不容易在第三節剩下六分多鐘時開始找回傳球節奏，兩次十多碼的傳球將公羊帶到3分射門射程範圍，儘管愛國者隨即演出一次擒殺，但公羊踢球員還是漂亮地踢進一記53碼的長遠射門，將比數追成3:3平手。比賽即將進入最後一節，兩隊的達陣數仍然掛零，眼看這場比賽不管勝利誰屬，最有價值球員恐怕都該歸於兩隊的棄踢員。

愛國者跑鋒米契爾(26號)完成致勝且是全場唯一的達陣，公羊防守球員利托頓(右)差...
愛國者跑鋒米契爾(26號)完成致勝且是全場唯一的達陣，公羊防守球員利托頓(右)差一點就能把他擋住。 美聯社
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緊要關頭愛國者還是要靠見慣大風大浪的布雷迪再次帶領他們度過難關。這回跟他合作無間的是本季因傷表現一直打擺子的明星邊鋒葛隆考斯基（Rob Gronkowski）。布雷迪一記29碼的傳球被葛隆考斯基在達陣區前穩穩接到，隨後跑衛米契爾(Sony Michel)奮勇穿過人牆，在比賽剩下最後七分鐘時拿下本場比賽第一次達陣，愛國者以10比3取得領先。

從不同的角度來看，愛國者米契爾(中)的達陣真是千鈞一髮，隊友也拚盡全力！ 美聯社
從不同的角度來看，愛國者米契爾(中)的達陣真是千鈞一髮，隊友也拚盡全力！ 美聯社
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但好戲還沒完，公羊的進攻組突然在此時回神。高夫連連傳球得手，公羊一路推進到距離達陣區只剩27碼。接下來高夫連續嘗試兩次一箭穿心的達陣區前長傳，第一次接球員庫克斯（Brandin Cooks）原本已把球接在手卻不慎掉球，不死心的高夫第二記傳球竟被奮勇躍起的愛國者角衛基爾摩（Stephon Gilmore）抄截在手。就靠這記底定大勢的抄截，愛國者贏得這場創下史上最低比分的超級盃。

超級盃愛國者聖路易公羊

tyruschen

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