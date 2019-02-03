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超級盃／球迷懶人包 8大門道成內行

2019-02-03 15:38世界日報 體育新聞組╱綜合報導

第53屆超級盃場地。 路透
第53屆超級盃場地。 路透
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超級盃周日即將開打，在比賽前先來看看有哪些值得注意的觀戰重點。

1. 有誰打過超級盃

公羊有4名球員打過超級盃，安德森2次，塔利布、謝爾德和庫克斯各1次；愛國者隊則有36名球員打過，其中有27名拿過冠軍戒，順帶一提，這次是布雷迪第9次打超級盃。

2. 面對壓力 布雷迪、高夫誰挺得住

公羊的口袋是關鍵，高夫在進攻線擋得好的狀況下，傳球評比117.1，比聯盟103.1的平均高；不過他在防守壓迫下，傳球評比只有59.8，這點布雷迪比較優秀，他兩種情況下的數據分別是105.3和71.2。

3. 愛國者快熱 公羊不怕逆轉

公羊隊在主帥麥克維執教下，3節打完領先的比賽從未輸過，過去2季帶著領先打決勝節的情況是21勝0敗；而愛國者也不惶多讓，過去2季他們首節領先的比賽，戰績是16勝0敗。

4. 進攻線有進步 布雷迪只被撞3次

布雷迪過去5次打超級盃，平均每場被衝撞8.6次，不過本季2場季後賽，他只被衝撞3次、且沒有被擒殺過；公羊也不差，高夫被衝撞7次而已。

5. 兩隊都很有紀律

愛國者隊紀律嚴格、很少犯錯，他們本季犯規次數93次、聯盟最少，這點公羊也不輸，他們以96次排名第7。

6. 不被看好的球隊才會贏

過去7屆超級盃被看好的球隊，有6隊輸球，公羊這次被讓分2.5分，等著看他們爆冷愛國者吧。

7. 公羊3檔出局機率低

公羊本季3檔出局機率11.5%；聯盟最佳，比聯盟平均21%還要優異許多；穩拿3檔掌控球權，讓布雷迪上場時間少，公羊贏面才大。

8. 唐納德有擒殺 公羊18勝0敗

過去2季包括季後賽，只要唐納德有擒殺，公羊隊18勝0敗，這點可要牢記了；在唐納德沒有擒殺的例行賽中，公羊僅4勝7敗。

超級盃愛國者
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