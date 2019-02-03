超級盃／首支錄用黑人及同性戀球員 公羊再打造男性啦啦隊員首例

2019-02-03 15:15 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



首度出現男性啦啦隊員，今年超級盃另一看點。 世界日報 分享 facebook

今年超級盃的另一個看頭，是將出現超級盃史上第一個有男性加入的啦啦隊；洛杉磯公羊隊(Ram)的兩名男性啦啦隊員在歷經數個月的讚美和噓聲、尊重和懷疑後，3日將現身賓士球場(Mercedes-Benz Stadium)，舞出歷史。

26歲的培隆(Quinton Peron)和28歲的金尼斯(Napoleon Jinnies)是公羊隊啦啦隊40名隊員之一；在公羊隊追逐冠軍的足球賽季中，他們一路打破障礙。金尼斯說，「這是一段令人興奮的向上之旅，完美的賽季。」

去年8月賽季其實開始得極不完美，公羊隊主場首次對陣奧克蘭突擊者隊(Raiders)時，啦啦隊不僅遭球迷嘲笑和辱罵，社交媒體的嘲諷更不曾停歇。但最終，球迷們接受並歡慶它彰顯洛杉磯對多元包容的承諾。

培隆說，「我們的家人支持我們，我們的女孩支持我們，還有洛杉磯市，他們接受我們。」

專業舞蹈家培隆和金尼斯是在去年3月公羊隊啦啦隊海選期間，突然出現試鏡現場。這一切全在公羊隊意料之外，因為，儘管沒有任何阻止男性加入啦啦隊的規則，卻從來沒人這麼做。培隆和金尼斯在300多競爭對手中，因為舞藝驚人，讓所有人服氣，脫穎而出。

公羊啦啦隊和吉祥物主管芬布爾(Keely Fimbres)說，只要看到他們的舞蹈表演，就會改變既定看法，「一切都很流暢，我們沒有理由猶豫。」公羊營運長戴莫夫(Kevin Demoff)表示，「我們一直是包容的先驅，這是我們在場外表現的機會。」最後，公羊隊保守的老闆柯朗基(Stan Kroenke)明快拍板定案。

1946年，公羊隊打破NFL有色人種障礙，簽下第一位黑人足球員肯尼華盛頓(Kenny Washington)；2014年，公羊隊簽下麥克．山姆(Michael Sam)成為NFL第一個選擇出櫃同性戀球員的球隊。

金尼斯說：「如果我們能幫助或激勵某人，一切都是值得的。」培隆說：「只要我的父親說，『兒子，我為你驕傲。』這就夠了。」