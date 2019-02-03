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超級盃／雞難日！全美估計將吃掉13.8億隻雞翅

2019-02-03 15:09世界日報 編譯黃秀媛／綜合2日電

超級盃期間，美國估計要吃掉13.8億隻雞翅。 世界日報
超級盃期間，美國估計要吃掉13.8億隻雞翅。 世界日報
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新英格蘭愛國者隊和洛杉磯公羊隊3日將爭奪超級杯，可是不論結果如何，真正的贏家並非這兩支球隊，而是雞翅。

雞翅是觀賞超級盃大賽的必備美食。美國雞隻協會估計本周末美國人將吃掉13億8000萬個雞翅，比去年多出2700萬個。

40歲以上群體雞翅吃得最凶，而女性啃掉的雞翅比男性多出5%，雖然男性吃掉的食物比女性多出10%。

雞翅為什麼這麼熱門？伊利諾州37歲的高中英文老師布隆克說，雞翅做法千變萬化，而且結構完美，雞皮與骨頭比例適當，用手拿著沾美味醬料更有一種滿足感，充滿趣味和社交情趣。

新鮮雞翅現在比冷凍雞翅暢銷，過去一年銷售額激增31.4%，從1億3500萬元達到1億7800萬元。隨著超級盃來臨，雞翅的身價也水漲船高。新鮮雞翅最近一周全國平均零售價為每磅3.01元，高於上一周的2.66元，以及一年前的2.5元。

飲食專家莫斯考說，雞翅消耗量激增與低卡高脂飲食法風行，以及雞肉愈來愈受歡迎有關，很多人放棄洋芋片和玉米片轉向肉食，加上雞翅帶骨，看得到肌肉，讓人覺得比較健康，也更像真正的食物，而不是零嘴。

不過，吃客都知道光是雞翅還不成，風味層出不窮的沾醬才是真正樂趣所在。這個以前由藍起士和水牛城雞翅獨霸的領域，現在加入各種燒烤醬、辣醬，甚至還有花生醬與果醬綜合醬料。

莫斯考說：「香辣正推動這種趨勢，大家都在尋找更刺激的風味，耐辣能力更事關榮譽。他們也喜歡一邊看球一邊用手拿東西吃吃喝喝，弄得全身髒兮兮，暢快淋漓的享受球賽。」

全國零售聯盟說，美國人總共將為觀賞超級盃大賽花費148億元，平均每人花81.3元。打算看球賽的成年人，有79%準備大吃大喝。

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