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超級盃／挑戰美式足？ 奧運短跑名將柏特引起關注

2019-02-03 14:01中央社 亞特蘭大2日綜合外電報導

柏特。 路透
柏特。 路透
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奧運短跑金牌名將柏特（Usain Bolt）今天可能抓住了一些職業美式足球聯盟NFL教練的目光，因為他在超級盃球迷體驗活動上，以4秒22跑完40碼，成績追平紀錄。

男子短跑100公尺、200公尺世界紀錄保持人柏特今天追平NFL辛辛那提孟加拉虎外接員羅斯（John Ross）在2017年寫下的紀錄，證明自己寶刀未老。

根據雅虎運動（Yahoo Sports）報導，被譽為全世界跑最快的人「牙買加閃電」柏特，在沒有特別訓練的情況下，只簡單穿了運動長褲、網球鞋，就跑出追平羅斯紀錄的成績。

NFL球員很少在場上一口氣跑40碼，但40碼（約36公尺）衝刺卻是這場體驗活動的經典項目，許多頂尖選手認真以對，經過不斷訓練，穿著專業服裝和釘鞋前來挑戰，但柏特輕輕鬆鬆就追平了最佳成績的紀錄。

更狂的是，柏特為了怕撞上跑道尾端的氣墊，在接近終點時還慢了下來，卻仍寫下驚人成績，這已經不是他第一次在終點前減速。

柏特2008年北京奧運首次以破世界紀錄的成績拿下100公尺金牌時，當時遙遙領先的他，還能回頭看看對手，並拍拍自己的胸膛鼓勵一下自己，卻仍有足夠時間打破自己創造的世界紀錄。

柏特在2017年的世界錦標賽後，從短跑競賽場上退休，並不斷在各項運動中找尋能善用他的速度的方式。

這位奧運8面金牌得主曾嘗試打板球，去年他到澳洲頂級足球聯賽的中央海岸水手隊（Central CoastMariners）參加試訓，但最後沒有同意簽下合約。

過去不少短跑選手跨足到NFL比賽，其中包括在1964年東京奧運為美國拿下100公尺金牌的海斯（BobHayes），但柏特從未表示對美式足球這項運動的興趣。

新英格蘭愛國者和洛杉磯公羊明天在超級盃正面交鋒前，32歲的牙買家短跑名將柏特參加了這場在亞特蘭大的活動。

NFL超級盃羅斯
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